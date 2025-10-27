Η Ρωσία έχει εντείνει την επίθεσή της στην ανατολική Ουκρανία, καθώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ φαίνεται να αποτυγχάνουν, με τμήματα των ρωσικών δυνάμεων να έχουν εισέλθει στο προπύργιο του Ποκρόβσκ.

Το Κίεβο διέψευσε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν περικυκλωθεί πλήρως στην πόλη, η οποία έως πέρυσι λειτουργούσε ως κομβικό σημείο ανεφοδιασμού και, εάν καταληφθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει ορμητήριο για περαιτέρω ρωσική προέλαση. Ωστόσο, το ουκρανικό γενικό επιτελείο αναγνώρισε την Κυριακή ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν εισέλθει στο Ποκρόβσκ και ότι σφοδρές μάχες διεξάγονται σε πολλά σημεία κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, μήκους 1.000 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί περικύκλωσης «απόλυτο ψέμα», μετά τη δήλωση του Αρχηγού του ρωσικού γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, ότι περίπου 5.500 Ουκρανοί στρατιώτες κοντά στο Ποκρόβσκ έχουν περικυκλωθεί, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στο Ποκρόβσκ είναι δύσκολη. «Μαίνονται σφοδρές μάχες παντού, ακόμη και στις προσεγγίσεις προς την πόλη, υπάρχουν ομάδες σαμποτέρ εντός του Ποκρόβσκ και η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει δύσκολη», δήλωσε την Κυριακή.

Η πολύμηνη ρωσική επίθεση έχει οδηγήσει σε αργές προελάσεις σε διάφορα τμήματα του μετώπου, με τις ρωσικές δυνάμεις να φτάνουν πρόσφατα στα περίχωρα των πόλεων Λυμάν και Κοστιαντινίβκα. Μαζί με το Ποκρόβσκ, και οι δύο αυτές πόλεις βρίσκονται στην περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απαιτήσει να παραδοθεί στη Ρωσία ως όρο για κατάπαυση του πυρός.

Ο Κοστιαντίν Μασοβέτς, στρατιωτικός αναλυτής της ομάδας Information Resistance με έδρα το Κίεβο, έγραψε τη Δευτέρα στο Telegram ότι «δεν υπάρχει καμία βάση για να ισχυριστεί κανείς πως τα ουκρανικά στρατεύματα είναι αυτή τη στιγμή περικυκλωμένα στο Ποκρόβσκ».

«Ωστόσο, η απειλή είναι πολύ πραγματική», πρόσθεσε.

Οι μάχες έχουν γίνει πιο χαοτικές, καθώς και οι δύο πλευρές βασίζονται όλο και περισσότερο σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά για να πλήττουν οχήματα ανεφοδιασμού σε απόσταση έως και 20 χιλιομέτρων πίσω από τη γραμμή του μετώπου.

Η ουκρανική ομάδα παρακολούθησης του πολέμου DeepState ανέφερε την Κυριακή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τρία χωριά βόρεια του Ποκρόβσκ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν χάσει αυτά και άλλα χωριά μετά από την αιφνιδιαστική ρωσική επίθεση στις αρχές Αυγούστου, γεγονός που ανάγκασε το ουκρανικό επιτελείο να στείλει ενισχύσεις στην περιοχή για να αποτρέψει μια ρωσική διάσπαση που θα μπορούσε να απειλήσει τη γραμμή οχυρών Σλοβιάνσκ–Κραματόρσκ–Ντρούζκιβκα.

Η κύρια ρωσική επιθετική προσπάθεια παραμένει επικεντρωμένη στο σύμπλεγμα Ποκρόβσκ–Μιρνογκράντ, δύο μεταλλευτικών πόλεων με προπολεμικό πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν βόρεια και νότια των δύο πόλεων σε μια προσπάθεια να τις περικυκλώσουν ή να θέσουν κομβικές γραμμές ανεφοδιασμού εντός του βεληνεκούς των drones τους.

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά γύρω από το Ποκρόβσκ τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς μικρές ρωσικές μονάδες κατάφεραν να διεισδύσουν μέσα από τις αραιά επανδρωμένες ουκρανικές άμυνες και να εισέλθουν στην πόλη.

Ρωσικές δυνάμεις διεισδύουν στις ουκρανικές γραμμές

Ο Ουκρανός στρατιώτης Στανισλάβ Μπουνιάτοφ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κατάσταση στο Ποκρόβσκ είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ρωσικό πεζικό «επιχειρεί συνεχώς πλευρικές κινήσεις» γύρω από τις ουκρανικές θέσεις, ενώ οι δυνάμεις του Κιέβου βρίσκονται υπό βαρύ πυροβολικό και επιθέσεις drones, γεγονός που δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις εκκένωσης.

Η έλλειψη προσωπικού στις ουκρανικές μονάδες της πρώτης γραμμής έχει διευκολύνει τις ρωσικές δυνάμεις να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται κενά στην άμυνα. Ομάδες παρακολούθησης του πολέμου έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία ρωσικών μονάδων νότια των σιδηροδρομικών γραμμών που χωρίζουν το Ποκρόβσκ στα δύο.

«Ομάδες 3 έως 5 Ρώσων στρατιωτών, και σπανιότερα 8 έως 10, παρατηρούνται να κινούνται σε σχεδόν ολόκληρο το νότιο τμήμα της πόλης», ανέφερε ο Κοστιαντίν Μασοβέτς. «Ο εχθρός δημιουργεί χάος μέσα στην άμυνα της πόλης, χρησιμοποιώντας μεθόδους δολιοφθοράς και όχι μια συστηματική επίθεση από κτίριο σε κτίριο», πρόσθεσε.

Πιο βόρεια, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί στο κέντρο του Κουπιάνσκ, πρώην σιδηροδρομικού κόμβου στην περιοχή του Χαρκόβου, που είχε καταληφθεί από τη Ρωσία στην αρχική φάση της εισβολής το 2022, αλλά ανακαταλήφθηκε αργότερα τον ίδιο χρόνο από την ουκρανική αντεπίθεση.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις πιέζουν δυτικά στη λιγότερο πυκνοκατοικημένη, αγροτική περιοχή του Ντνιπροπετρόβσκ, επιδιώκοντας πρόσθετα εδαφικά κέρδη σε περιοχές που δεν είχαν προηγουμένως καταλάβει.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε απότομη αύξηση των μηχανοκίνητων επιθέσεων την τελευταία εβδομάδα, σημειώνοντας μετατόπιση από τις μικρότερες επιχειρήσεις τακτικών ομάδων που στόχευαν στην παράκαμψη ουκρανικών θέσεων.

Ωστόσο, η ρωσική προέλαση έχει βαρύ τίμημα: ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, Ρίτσαρντ Μουρ, εκτίμησε τον περασμένο μήνα ότι οι ρωσικές απώλειες μπορεί να έχουν φτάσει το 1 εκατομμύριο, εκ των οποίων περίπου 250.000 νεκροί από την έναρξη της εισβολής.





