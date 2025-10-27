Τραμπ: Επιβεβαίωσε ότι έκανε μαγνητική τομογραφία, αλλά αρνείται να εξηγήσει γιατί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία κατά την τελευταία επίσκεψή του στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο της εξέτασης.

Αυτές οι δηλώσεις ήταν οι πρώτες που έκανε ο 79χρονος Τραμπ για να εξηγήσει τη δεύτερη ιατρική εξέταση που υποβλήθηκε φέτος. Η επίσκεψη στις 10 Οκτωβρίου, που χαρακτηρίστηκε από τον Λευκό Οίκο ως ετήσιος προληπτικός έλεγχος, προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την υγεία του προέδρου, καθώς πραγματοποιήθηκε μόλις έξι μήνες μετά από μια εκτενή φυσική εξέταση.

«Ναι, έκανα μαγνητική τομογραφία. Ήταν τέλεια», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Τόκιο.

Ωστόσο, ο Τραμπ, ο οποίος είναι ένας από τους γηραιότερους προέδρους στην ιστορία των ΗΠΑ, δεν αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο υποβλήθηκε στη μαγνητική τομογραφία, λέγοντας στους δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του να «ρωτήσουν τους γιατρούς».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στις ερωτήσεις των αμερικανικών ΜΜΕ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο της μαγνητικής τομογραφίας.

Ο πρόεδρος είπε ότι οι γιατροί του είχαν δώσει στους δημοσιογράφους μια «πολύ πειστική» αναφορά της εξέτασης, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποκαλύψει γιατί ο Τραμπ επισκέφθηκε για δεύτερη φορά το νοσοκομείο Walter Reed, κάτι που αποκλίνει από την παραδοσιακή πρακτική των προέδρων να υποβάλλονται σε μία μόνο ολοκληρωμένη εξέταση ετησίως.

«Ο Τραμπ παραμένει εξαιρετικά υγιής, με ισχυρή καρδιαγγειακή, πνευμονική, νευρολογική και σωματική απόδοση», διαβεβαίωσε ο γιατρός του Τραμπ, Σον Μπαρμπαμπέλα, σε ένα υπόμνημα που δημοσιεύθηκε μετά την επίσκεψη.

Ο γιατρός σημείωσε στο υπόμνημα ότι η αξιολόγηση βοήθησε στην προετοιμασία για τα επερχόμενα ταξίδια του Τραμπ στο εξωτερικό και περιελάμβανε προηγμένη απεικόνιση, εργαστηριακές εξετάσεις και προληπτικές αξιολογήσεις υγείας.

Μια μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιεί μαγνήτες και ραδιοκύματα για να δημιουργήσει λεπτομερείς εικόνες του εσωτερικού του σώματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση μιας σειράς παθήσεων.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος αποκάλυψε ότι ο Τραμπ παρουσίαζε πρήξιμο στα κάτω άκρα και μώλωπες στο δεξί του χέρι, αφότου φωτογραφίες έδειχναν τον πρόεδρο με πρησμένους αστραγάλους και μακιγιάζ που κάλυπτε το πάσχον μέρος του χεριού του.

Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε τότε, ο Μπαρμπαρέλα ανέφερε ότι οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το πρόβλημα στο πόδι οφειλόταν σε «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», μια καλοήθη και συχνή πάθηση, ειδικά σε άτομα άνω των 70 ετών.

Ο γιατρός είπε ότι ο μώλωπας στο χέρι του Τραμπ ήταν σύμφωνος με ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών από συχνές χειραψίες και χρήση ασπιρίνης, την οποία ο Τραμπ λαμβάνει ως μέρος ενός «τυπικού καρδιαγγειακού προληπτικού σχήματος».

Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος έχει υποβαθμίσει τις ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στο πόδι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.