Σφοδρές μάχες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Σκληρές μάχες μαίνονταν χθες Σάββατο ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και μαχητές του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου εκτοπίστηκαν, για ακόμη μια φορά, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Ο πόλεμος, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σ’ όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, με φόντο την ανησυχία πως θα εξαπλωθεί στον Λίβανο.

Ισραηλινά στρατεύματα εξαπέλυσαν την 7η Μαΐου χερσαία επίθεση στη Ράφα, την οποία παρουσίαζαν τότε ως το έσχατο μεγάλο οχυρό της Χαμάς. Όμως οι μάχες αναζωπυρώθηκαν έκτοτε σε πολλούς άλλους τομείς, ειδικά στον βορρά.

Από την Πέμπτη, διεξάγονται επιχειρήσεις στη Σουτζάια, ανατολική συνοικία της πόλης της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοιχεία του εξάλειψαν «δεκάδες» παλαιστίνιους μαχητές σε 48 ώρες, κάνοντας λόγο για μάχες σχεδόν σώμα με σώμα με «τρομοκράτες». Αναγνώρισε πως υπέστη δυο απώλειες και έκανε λόγο για άλλους δυο τραυματισμούς.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς και αυτός του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ επιβεβαίωσαν ότι εμπλέκονται σε μάχες με ισραηλινά στρατεύματα στη Σουτζάια.

Από την πλευρά τους, η παλαιστινιακή πολιτική προστασία και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρθηκαν σε «πολυάριθμους νεκρούς» και φυγή «δεκάδων χιλιάδων αμάχων» από προχθές Παρασκευή. Προηγήθηκε διαταγή του ισραηλινού στρατού οι άμαχοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τον τομέα.

«Στους δρόμους, ο κόσμος πανικοβάλλεται, είναι τρομοκρατημένος (...) Οι πάντες εγκαταλείπουν τη Σουτζάια», είπε η Σάμα Χάτζατζ, 42 ετών. «Δεν ξέρουμε γιατί (οι ισραηλινές δυνάμεις) μπήκαν στη Σουτζάια, με δεδομένο πως είχαν ήδη καταστρέψει τα σπίτια».

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις, αεροπορικές επιδρομές και πυρά στον τομέα αυτόν.

Επίσης στην πόλη της Γάζας, η παλαιστινιακή πολιτική προστασία ανέφερε πως μέλη της έβγαλαν τέσσερις νεκρούς και έξι τραυματίες από τα συντρίμμια κτιρίου που βομβαρδίστηκε από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, κάτοικοι απομάκρυναν συντρίμμια στον καταυλισμό Μαγάζι, έπειτα από νυχτερινό βομβαρδισμό σε σπίτι που έπληξε επίσης ιατρικό κέντρο.

«Το φαρμακείο, το οφθαλμολογικό τμήμα και το τμήμα επειγόντων περιστατικών καταστράφηκαν εντελώς», είπε ο Τάρεκ Καντίλ, ο διευθυντής του κέντρου.

Νοτιότερα, βρέθηκαν πέντε πτώματα έπειτα από βομβαρδισμό σε σκηνές εκτοπισμένων κοντά στη Ράφα, σύμφωνα με γιατρούς.

Ο ισραηλινός στρατός, που συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στην πόλη, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, ανακοίνωσε πως σκότωσε «πολυάριθμους τρομοκράτες» εκεί.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των εκτοπισμένων στον καταυλισμό Σάκους, σε δυτικό τομέα της Ράφας.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Κατά τη διάρκειά της απήχθησαν ακόμη 251 άνθρωποι, από τους οποίους 116 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 42 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν μέχρι σήμερα στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 37.834 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή στον μικρό, πυκνοκατοικημένο θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, υπό ισραηλινή πολιορκία από την 9η Οκτωβρίου. Το νερό και τα τρόφιμα δεν επαρκούν και οι υπηρεσίες υγείας έχουν γονατίσει.

Τα 32 από τα 36 νοσοκομεία που μέτραγε η Λωρίδα της Γάζας υπέστησαν, κάποια επανειλημμένα, ζημιές από την 7η Οκτωβρίου και τα 20 είναι εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η Λουίζ Γουότεριτζ, στέλεχος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), χαρακτήρισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα «καταστροφικές» τις συνθήκες ζωής στον θύλακο, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθεί να φθάνει και να διανέμεται με το σταγονόμετρο.

Στο Τελ Αβίβ, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο, όπως κάθε εβδομάδα το τελευταίο διάστημα, για να απαιτήσουν τη σύναψη συμφωνίας για να επιστρέψουν οι όμηροι και για να εκφράσουν την εναντίωσή τους στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η πρώην όμηρος Νόα Αργκαμάνι, 26 ετών, που απελευθερώθηκε την 8η Ιουνίου, μαζί με άλλους τρεις ομήρους, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά της πως «παρότι γύρισα σπίτι μου, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους ομήρους που παραμένουν ακόμη σε αιχμαλωσία στα χέρια της Χαμάς, και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν εντός των δυνάμεών μας για να γυρίσουν στο σπίτι» επίσης, τόνισε – χωρίς να καλέσει ρητώς την κυβέρνηση Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία με τη Χαμάς.

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Οσάμα Χαμντάν, στέλεχος της Χαμάς με έδρα τη Βηρυτό, δήλωσε χθες ότι οι διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και να απελευθερωθούν όμηροι δεν σημείωσαν καμιά πρόοδο.

Είπε ακόμη ότι το ισλαμιστικό κίνημα έλαβε την 24η Ιουνίου την πιο πρόσφατη αμερικανική εκδοχή της πρότασης συμφωνίας, προσθέτοντας πως δεν συνεισέφερε «τίποτε νέο».

Σχέδιο που παρουσιάστηκε στα τέλη Μαΐου από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ισραηλινή πρόταση κατ’ αυτόν, παραμένει ως τώρα νεκρό γράμμα, καθώς τα μέρη παραμένουν αμετακίνητα και αδιάλλακτα στις θέσεις τους.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διατρανώνει πως ο πόλεμος –ο οποίος διανύει πλέον τη 268η ημέρα του– θα συνεχιστεί ως την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων· το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, από την άλλη, απαιτεί να κηρυχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός και να αποχωρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Λωρίδα της Γάζας προτού γίνει ανταλλαγή ομήρων-φυλακισμένων.

Η ανησυχία πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί στον Λίβανο κλιμακώθηκε περαιτέρω τελευταία, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση και η λιβανική Χεζμπολά, σύμμαχος της Χαμάς, ανταλλάσσουν απειλές.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου, οι δυο πλευρές επιδίδονται σε πρακτικά καθημερινές εχθροπραξίες στα σύνορα, με εκατοντάδες νεκρούς στη λιβανική πλευρά, κυρίως μαχητές της Χεζμπολά, αλλά και δεκάδες αμάχους, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της μεθορίου έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στις δυο πλευρές των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

