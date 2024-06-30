Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί καταλαμβάνουν πόλη στρατηγικής σημασίας

Οι σουδανοί παραστρατιωτικοί, σε πόλεμο με τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις τους τελευταίους δεκατέσσερις μήνες, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο πως κατέλαβαν τον έλεγχο βάσης στην πρωτεύουσα της πολιτείας Σενάρ (νοτιοανατολικά), ενώ αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν περί άτακτης φυγής χιλιάδων κατοίκων.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) διαβεβαίωσαν μέσω X πως «απελευθέρωσαν» τον τομέα όπου βρίσκονται η βάση της 17ης Μεραρχίας Πεζικού και η έδρα των αρχών της πολιτείας στη Σίγκα, την πρωτεύουσα της Σενάρ.

Στοιχεία των ΔΤΥ «αναπτύχθηκαν στους δρόμους» της πόλης, επιβεβαίωσαν κάτοικοί της στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ άλλοι μίλησαν για «υπέρπτηση καταδιωκτικών των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων» στην περιοχή κι εκτοξεύσεις «αντιαεροπορικών πυραύλων» από τους αντιπάλους τους.

Νωρίτερα χθες, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως βρίσκονταν σε εξέλιξη «οδομαχίες» στη Σίγκα και ότι πανικόβλητοι άμαχοι προσπαθούσαν «να την εγκαταλείψουν» για να σωθούν.

Με αυτή τη νέα προέλαση, οι ΔΤΥ σφίγγουν κι άλλο τον κλοιό γύρω από την Πορτ Σουδάν, στην πολιτεία της Ερυθράς Θάλασσας (ανατολικά), όπου έχουν μεταφέρει τις εγκαταστάσεις τους οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις, η κυβέρνηση που έχουν διορίσει και υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Οι ΔΤΥ έχουν κυριεύσει το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας Χαρτούμ, της πολιτείας αλ Τζαζίρα (κεντρικά), της αχανούς περιοχής Νταρφούρ (δυτικά), καθώς και μεγάλο μέρος της Κορντοφάν (νότια).

Η πολιτεία Σενάρ, όπου έχουν βρει καταφύγιο πάνω από ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι, συνδέει το κεντρικό Σουδάν με το νοτιοανατολικό, που ως τώρα ελέγχεται από τις ένοπλες δυνάμεις και όπου έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν άμαχους να φεύγουν, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, ή με τα πόδια. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως «χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο στην ανατολική όχθη του Μπλε Νείλου», μερικές δεκάδες χιλιόμετρα ανατολικά από τη Σίγκα.

Ο πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τις ΔΤΥ, υπό το ως τότε δεξί του χέρι που μετατράπηκε σε ορισμένο εχθρό του, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023.

Έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες πάνω από 9 εκατομμύρια άλλους και βύθισε τη χώρα σε ανθρωπιστική καταστροφή κι επαπειλούμενο λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στην άλλη άκρη της αφρικανικής χώρας, οι ΔΤΥ συνεχίζουν να πολιορκούν τη Φάσερ, στο Βόρειο Νταρφούρ, τη μοναδική πρωτεύουσα των πέντε πολιτειών του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει στα χέρια τους, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, κατοίκους και εκτοπισμένους, να υφίστανται πείνα και δίψα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

