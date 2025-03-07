Γαλλία: Θα χρειαστούν τουλάχιστον 50 χρόνια για να υπάρξει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων

Με τον σημερινό ρυθμό θα χρειαστεί μισός αιώνας ώστε οι μισές διευθυντικές θέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων στη Γαλλία να καλύπτονται από γυναίκες, σύμφωνα με μια μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την κεντρική τράπεζα της χώρας.

Το 2023, σύμφωνα με τους ειδικούς της Τράπεζας της Γαλλίας, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 52% του πληθυσμού και το 49% του ενεργού εργατικού δυναμικού. Όμως μόνο το 25% των επιχειρήσεων είχε γυναίκες σε ηγετικές θέσεις και μάλιστα το ποσοστό αυτό ήταν ακόμη μικρότερο, μόνο 17%, όσον αφορά τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Πριν από είκοσι χρόνια, μόνο στο 5% των επιχειρήσεων ήταν επικεφαλής γυναίκες. «Με αυτόν τον ρυθμό θα χρειαστούν ακόμη πενήντα χρόνια για να πετύχουμε την ισότητα στις μικρομεσαίες εταιρείες και ακόμη περισσότερα για τις μεγάλες», ανέφεραν η Νικολέτα Μπεράρντι και ο Μπενζαμέν Μπιρό, οι συγγραφείς της μελέτης.

Ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε εταιρεία φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο: μόνο το 4% και το 10% των κατασκευαστικών και των μεταφορικών εταιριών διοικούνται από γυναίκες. Το ποσοστό αυξάνεται στο 35% για τις εταιρείες υγείας και περίθαλψης και στο 46% για εκείνες που ασχολούνται με τις τέχνες, τα θεάματα και γενικά την ψυχαγωγία.

Ο νόμος Ριξέν που ψηφίστηκε το 2021 απαιτούσε μέχρι τον Μάρτιο του 2026 στα διοικητικά συμβούλια να εκπροσωπούνται οι γυναίκες σε ποσοστό 30%. «Δεν θα είμαστε έτοιμοι», εκτιμούσε στα τέλη Ιανουαρίου ο πρόεδρος της Medef, της μεγαλύτερης ένωσης εργοδοτών της Γαλλίας, ο Πατρίκ Μαρτέν. «Οι γυναίκες πρέπει να ξεπεράσουν περισσότερα εμπόδια σε σχέση με τους άνδρες για να αναλάβουν ηγετικές θέσεις», κυρίως τις πιεστικές οικογενειακές υποχρεώσεις τους, σημειώνεται στην έκθεση.

Μια μελέτη της Bpifrance έδειχνε το 2022 ότι το 37% των συζύγων των γυναικών που κατείχαν ηγετικές θέσεις δεν ασχολείται με το νοικοκυριό και τα παιδιά της οικογένειας. Όσον αφορά τις συζύγους των ανδρών διευθυντών, μόνο το 14% δεν ασχολείται με το νοικοκυριό και τα παιδιά.

Βασιζόμενοι στην αρχή ότι άνδρες και γυναίκες έχουν τα ίδια ταλέντα, οι συγγραφείς της μελέτης θεωρούν ότι τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στερούν από τη γαλλική οικονομία «ταλαντούχες ηγέτιδες», προς όφελος «ορισμένων ανδρών, λιγότερο ικανών» από εκείνες. Το πρόβλημα αυτό, που αφορά γενικότερα «την πρόσβαση των γυναικών και των μειονοτήτων στην αγορά εργασίας», μπορεί να έχει «δυνητικά σημαντικές μακροοικονομικές επιπτώσεις», προειδοποίησαν.

