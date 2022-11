Σερβία: Οπλισμένοι μετανάστες και συγκρούσεις διακινητών στα σύνορα με την Ουγγαρία (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση τη σερβικής αστυνομίας κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία για τον εντοπισμό μεταναστών που συμμετείχαν σε ανταλλαγή πυρών.

Εχθές, Πέμπτη, το βράδυ κοντά στην κωμόπολη Χόργκος σημειώθηκε ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ομάδες μεταναστών.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, πυροβολισμοί ακούγονταν καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας ενώ - κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του Χόργκος, που οδηγεί προς τα σύνορα με την Ουγγαρία - κυκλοφορούσαν μετανάστες που ήταν οπλισμένοι με καλασνίκοφ.

Shooting at the Serbia-Hungary border. A group of 20 men, armed with weapons on the streets of Horgos. @vonderleyen what are your thoughts about the #migrationcrisis at the borders of the EU?https://t.co/iD0TfT7Yvg