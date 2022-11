Φαρ ουέστ το Κοινοβούλιο της Σιέρα Λεόνε - Βουλευτές έπαιξαν μπουνιές

Μπουνιές έπαιξαν τα μέλη του Κοινοβουλίου της Σιέρα Λεόνε στη διάρκεια συνεδρίασης την Τετάρτη.

Τα αίματα άναψαν μετά από πρόταση για αλλαγή στο εκλογικό σύστημα που θα επιτρέπει αναλογικότερη εκπροσώπηση στις εκλογές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, εκπρόσωποι του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος της Σιέρα Λεόνε (SLPP) και του αντιπολιτευόμενου κόμματος All People’s Congress (APC) πιάστηκαν στα χέρια, εκτόξευσαν καρέκλες, ενώ έπεσαν μπουνιές και κλωτσιές.

Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας



#FREETOWN



A brawl broke out in Sierra Leone's parliament Wednesday as legislators debated a proposed law change to the electoral system ahead of next year's election.



MPs are seen swinging punches and throwing chairs forcing security to swing in action to restore calm, @AFP pic.twitter.com/wARBHTbIgf