Συρία: Σε Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ταξιδέψει ο αλ Σάρα

Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και θα επισκεφθεί επίσης και την Τουρκία την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής το συριακό υπουργείο Εξωτερικών, καθώς ο Σύρος πρόεδρος συνεχίζει να συγκεντρώνει υποστήριξη για τη νέα του κυβέρνηση.



Ο Σάρα, ο οποίος επισκέφθηκε προηγουμένως την Τουρκία τον Φεβρουάριο, θα ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον δεύτερο προορισμό του σε χώρα του Κόλπου αφού ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία τον Φεβρουάριο στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την ανάληψη της προεδρίας τον Ιανουάριο.

Ο Σύρος πρόεδρος και άλλα μέλη της νέας συριακής κυβέρνησης εργάζονται για να ενισχύσουν τους δεσμούς τόσο με αραβικές χώρες όσο και με χώρες της Δύσης μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS).

Ο Σάρα και αξιωματούχοι του ζητούν την πλήρη άρση των κυρώσεων στη Συρία.

Η χώρα χρειάζεται απελπισμένα χαλάρωση κυρώσεων για την επανεκκίνηση μιας οικονομίας κατεστραμμένες από σχεδόν 14 χρόνια πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ επέβαλαν βαριές κυρώσεις σε πρόσωπα, επιχειρήσεις και ολόκληρους τομείς της οικονομίας της Συρίας σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον πρώην πλέον πρόεδρο Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

