Ο αντιπρόεδρος της Κίνας Χαν Τζενγκ συναντήθηκε με τον πολυδισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ίλον Μασκ, μέγα σύμμαχο του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και παρότρυνε τις αμερικανικές εταιρείες να «αδράξουν την ευκαιρία» να ενισχύσουν τις οικονομικές σχέσεις τους με την Κίνα, μετέδωσε σήμερα κινεζικό επίσημο μέσο ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις ΗΠΑ ως «ειδικός απεσταλμένος» του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο κ. Χαν συναντήθηκε με τον κ. Μασκ και άλλους επικεφαλής αμερικανικών εταιρειών χθες Κυριακή, εξήγησε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο Χαν Τζενγκ είναι προγραμματισμένο να παρευρεθεί σήμερα στην τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Τραμπ, θύμισε το πρακτορείο.

Ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, που διευθύνει τις εταιρείες Tesla (ηλεκτρικά αυτοκίνητα) και SpaceX (διάστημα), ενώ είναι ο βασικός μέτοχος του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης X, επένδυσε εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του κ. Τραμπ.

Ο πολυδισεκατομμυριούχος διαθέτει παρεμπιπτόντως όχι ευκαταφρόνητο δίκτυο υποστηρικτών στην Κίνα, όπου η Tesla έχει εγκαταστήσει ένα από τα «megafactories», τα πελώρια εργοστάσιά της, κι ανταγωνίζεται κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ίλον Μασκ χθες ο Χαν Τζενγκ τόνισε πόσο «ευπρόσδεκτες» θεωρεί το Πεκίνο τις αμερικανικές εταιρείες και τις κάλεσε να «αδράξουν την ευκαιρία να μοιραστούν τους καρπούς της ανάπτυξης της Κίνας», κατά το πρακτορείο.

Ο Ίλον Μασκ, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε πως η Tesla είναι «έτοιμη να βαθύνει τη συνεργασία της με την Κίνα όσον αφορά τις επενδύσεις» και να «διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις οικονομικές και εμπορικές ανταλλαγές των ΗΠΑ και της Κίνας, πάντα κατά το Νέα Κίνα.

Στην προεκλογική εκστρατεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε επανειλημμένα πως θα προχωρήσει σε τεράστιες αυξήσεις των δασμών σε πολλά εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα. Ωστόσο ταυτόχρονα, δήλωσε ανοικτός σε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος και ο Κινέζος πρόεδρος συζήτησαν τηλεφωνικά την Παρασκευή και διαβεβαίωσαν πως θα επιδιώξουν βελτίωση της σχέσης των δύο αντίπαλων μεγάλων δυνάμεων.

Ο Χαν Τζενγκ συναντήθηκε επίσης χθες με τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, σημείωσε το Νέα Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.