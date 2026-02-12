Ο δισεκατομμυριούχος με έδρα το Μονακό, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, δήλωσε ότι λυπάται που η «επιλογή των λέξεών του προσέβαλε κάποιους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη», μετά τις έντονες αντιδράσεις για τα σχόλιά του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αποικίζεται» από μετανάστες.

Ο συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχεται καταιγισμό επικρίσεων από τότε που παρέθεσε ανακριβή στατιστικά στοιχεία και έκανε τα συγκεκριμένα σχόλια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν υποκριτικά και θυμίζουν «αφηγήματα της ακροδεξιάς».

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χαρακτήρισαν τα σχόλια του Ράτκλιφ «ντροπιαστικά και βαθιά διχαστικά», ενώ ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο ισχυρισμός του ήταν «προσβλητικός και λάθος», καλώντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ineos να «ζητήσει αμέσως συγγνώμη». Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η Βρετανία είναι μια περήφανη, ανεκτική και πολυποίκιλη χώρα».

Μια «συγγνώμη» χωρίς αναδίπλωση

Ο εκτελεστικός διευθυντής πετροχημικών δεν έφτασε στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη για τις απόψεις που εξέφρασε, λέγοντας ότι λυπάται που η επιλογή των λέξεών του «προκάλεσε ανησυχία», αλλά πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικό να τεθεί το ζήτημα της ελεγχόμενης και σωστά διαχειριζόμενης μετανάστευσης που υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη».

Σε δήλωσή του μετά την κατακραυγή από πολιτικούς, οπαδούς, συνδικαλιστές και αντιρατσιστικές οργανώσεις, ο Ράτκλιφ ανέφερε: «Πρόθεσή μου ήταν να τονίσω ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διαχειρίζονται τη μετανάστευση παράλληλα με τις επενδύσεις σε δεξιότητες, τη βιομηχανία και τις θέσεις εργασίας. Είναι κρίσιμο να διατηρήσουμε έναν ανοιχτό διάλογο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ανακρίβειες στα στοιχεία

Σε συνέντευξή του στο Sky News την Τετάρτη, ο έβδομος πλουσιότερος άνθρωπος της Βρετανίας -ο οποίος μετακόμισε στο αφορολόγητο Μονακό το 2020- έβαλε στο στόχαστρο τους μετανάστες και τους ανθρώπους που λαμβάνουν κρατική στήριξη, χρησιμοποιώντας στοιχεία παρωχημένα κατά δύο δεκαετίες:

Ο Ράτκλιφ ισχυρίστηκε ότι ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 58 εκατομμύρια το 2020 και τώρα είναι 70 εκατομμύρια (αύξηση 12 εκατ.).

Τις δηλώσεις του διαψεύδει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία εκτιμά ότι ο πληθυσμός ήταν 67 εκατομμύρια το 2020. Η τελευταία φορά που ο πληθυσμός ήταν κοντά στα 58 εκατομμύρια ήταν το έτος 2000.

Κατηγορίες για υποκρισία

Υπουργοί κατηγόρησαν τον Ράτκλιφ για υποκρισία. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζέικ Ρίτσαρντς, δήλωσε: «Είναι προσβλητικό το ότι αυτός ο άνθρωπος, που μετακόμισε στο Μονακό για να γλιτώσει 4 δισεκατομμύρια λίρες σε φόρους, μας κάνει τώρα κήρυγμα για τη μετανάστευση».

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι το να παρουσιάζονται όσοι έρχονται στη χώρα ως «εχθρική δύναμη εισβολής» είναι προσβλητικό και εμπρηστικό.

Ο Γενικός Γραμματέας της TUC, Πολ Νόουακ, αναρωτήθηκε σκληρά: «Οι μετανάστες πληρώνουν τους φόρους τους σε αυτή τη χώρα. Σε αντίθεση με τον Τζιμ Ράτκλιφ. Ποιος είναι ο πραγματικός πατριώτης;».

Αντιδράσεις από τον κόσμο της Γιουνάιτεντ

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι ήδη διαμαρτύρονται για τη διαχείριση του συλλόγου και την επιβολή «δρακόντειων μέτρων» στα εισιτήρια διαρκείας, χαρακτήρισαν τον Ράτκλιφ «απόλυτη ντροπή».

Ο Μουσουλμανικός Σύνδεσμος Οπαδών (MUMSC) τόνισε ότι ο Ράτκλιφ χρησιμοποίησε «γλώσσα που συναντάται συχνά σε ακροδεξιά αφηγήματα», ενώ η οργάνωση κατά του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο Kick Out υπενθύμισε στον Ράτκλιφ ότι η Γιουνάιτεντ έχει μια πολυποίκιλη βάση οπαδών, και η ιστορία του Μάντσεστερ έχει εμπλουτιστεί από μετανάστες.

