Απολογήθηκε μέσω δικηγόρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο ο Ντάνιελ Ποντένσε.



Στον Πορτογάλο εξτρέμ των Πειραιωτών, στον οποίο επιβλήθηκε την Τρίτη πρόστιμο 10.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ, είχε ασκηθεί δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για ρίψη ομπρέλας προς την κερκίδα της Allwyn Arena με βάση καταγγελία της ΑΕΚ.

Τον παίκτη των «ερυθρόλευκων» εκπροσώπησε ο δικηγόρος, Δημήτρης Καρπετόπουλος, ο οποίος ζήτησε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η πειθαρχική δίωξη, για νομικούς λόγους (δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη το βίντεο της ΑΕΚ), τονίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε εντός αγωνιστικού χώρου και πως δεν έπρεπε να επιληφθεί ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Επεσήμανε επίσης ότι έχει ήδη τιμωρηθεί από τη ΔΕΑΒ και πως δεν πρέπει να του επιβληθεί άλλη ποινή.

Ο Δημήτρης Καρπετόπουλος επεσήμανε: «Το βίντεο της ΑΕΚ είναι μονταρισμένο και χρονικά περιορισμένο στο διάστημα που τη βολεύει. Ο ποδοσφαιριστής δεν προχώρησε αυτοβούλως στην ενέργεια αυτή, φεύγοντας προς τη φυσούνα δέχθηκε μια ομπρέλα από την κερκίδα και αντανακλαστικά την παίρνει και την επιστρέφει. Χωρίς να έχει κάποια οπτική επαφή με αυτόν που την έριξε. Είναι απολύτως αντανακλαστική η κίνησή του».



Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος άσος του Ολυμπιακού απειλείται με απαγόρευση μιας αγωνιστικής για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η απόφαση θα βγει εντός της ημέρας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.