Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς και άλλα ζητήματα στο ενδεχόμενο διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Newsis, επικαλούμενο τον υψηλόβαθμο σύμβουλο ασφάλειας Γουί Σουνγκ-ρακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

