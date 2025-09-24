Η Κίνα βλέπει ακόμη τον εαυτό της ως μία αναπτυσσόμενη χώρα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), αλλά δεν θα αποζητήσει τα οφέλη που κερδίζει από μια τέτοια ταξινόμηση, δήλωσε σήμερα στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ο υψηλόβαθμος διαπραγματευτής Λι Τσενγκάνγκ.

Χθες, ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ ανακοίνωσε ότι η κινεζική οικονομία με αποτίμηση 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θα επιζητεί πλέον πρόσβαση σε ειδική εμπορική μεταχείριση τόσο σε τρέχουσες, όσο και σε νέες συμφωνίες του ΠΟΕ, στη διάρκεια μιας συνάντησης που έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

