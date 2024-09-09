Έναν Οδικό Χάρτη Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας υπέγραψαν Κύπρος και ΗΠΑ υπέγραψαν σήμερα στο πλαίσιο ειδικής τελετής ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και η υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδια για Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας, Σελέστ Γουόλαντερ, παρουσία μεταξύ άλλων, του αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα, αρχηγού της κυπριακής Εθνικής Φρουράς και της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Κύπρο Τζούλι Φίσερ.

«Η σημερινή υπογραφή του Οδικού Χάρτη της Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της δέσμευσής μας για περαιτέρω αναβάθμιση και εμβάθυνση της σχέσης μας», δήλωσε ο Πάλμας, ενώ από την πλευρά της η Γουόλαντερ έκανε λόγο για ένα σημαντικό ορόσημο στη διμερή αμυντική σχέση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ.

«Αυτός ο Οδικός Χάρτης για Διμερή Αμυντική Συνεργασία προωθεί τους κοινούς στόχους ασφάλειας και επιβεβαιώνει την εξαιρετική ανάπτυξη των σχέσεων μας, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε η Γουόλαντερ.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή του Οδικού Χάρτη ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας είπε ότι έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα, ουσιώδης και εποικοδομητική συζήτηση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, λέγοντας στην Αμερικανίδα αξιωματούχο πως η παρουσία της σήμερα στην Κύπρο αποτελεί απόδειξη της φιλίας και της εξελισσόμενης και ταχέως αναπτυσσόμενης συνεργασίας, ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κυπριακή Δημοκρατία, στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

«Αυτή την περίοδο, η στρατηγική μας σύμπραξη βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει υπάρξει ποτέ», δήλωσε απευθυνόμενος στην Γουόλαντερ ο Βασίλης Πάλμας, σημειώνοντας ότι η διμερής σχέση εδράζεται σε κοινές αξίες, κοινά ιδανικά, κοινές προτεραιότητες, κοινούς στόχους και κοινά συμφέροντα.

«Στόχους και συμφέροντα, τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με την προώθηση της ειρήνης και τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, σταθερότητας, συνεργασίας και ευημερίας, τόσο περιφερειακά, όσο και διεθνώς», είπε.

Επιπρόσθετα, ανέφερε πως πολύ σημαντική υπήρξε και η απόφαση για άρση του αμερικανικού εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2022, καθώς επίσης και η ανανέωσή της το 2023, επισημαίνοντας πως και οι δύο αποφάσεις αποτέλεσαν πολύ σημαντικές εξελίξεις, αφού αφενός ανέδειξαν τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή και αφετέρου διεύρυναν τις επιλογές της στην προσπάθεια για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του στρατιωτικού της υλικού.

Τόνισε πως η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιφέρεια βίαιων επεισοδίων και ένοπλων συγκρούσεων, μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από την αμοιβαία κατανόηση και τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στα κράτη της περιοχής.

«Προς τούτο», ανέφερε, «ως Κυπριακή Δημοκρατία υλοποιούμε μεθοδικά μια προορατική εξωτερική πολιτική, με στόχο ακριβώς την επιδίωξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την ανάπτυξη πολυμερούς συνεργασίας».

Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας ανέφερε πως στο πλαίσιο της συνάντησης του με την υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδια για Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας ενημέρωσε σχετικά με την κατάσταση ασφάλειας στην Κύπρο, τις προκλητικές ενέργειες των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στη νεκρή ζώνη, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυπριακή πλευρά, «λόγω της αδιαλλαξίας της Τουρκίας, η οποία πλέον επιδιώκει την αλλαγή της βάσης των διαπραγματεύσεων εκτός των πλαισίων του ΟΗΕ και των αρχών της ΕΕ και όσων μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί».

Διαβεβαίωσε δε πως η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια που καταβάλλει για επανέναρξη διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας.

Σημείωσε επίσης ότι συζήτησαν μεταξύ άλλων την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τη σύγκρουση στο Ισραήλ και στη Γάζα, την πρωτοβουλία «Αμάλθεια» της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για απρόσκοπτη και ασφαλή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, τονίζοντας σε αυτό το πλαίσιο τη στενή συνεργασία της Κύπρου με άλλα κράτη και Οργανισμούς και αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην υλοποίηση του σχεδίου βοήθειας και στην παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την υπογραφή του Οδικού Χάρτη, ο Πάλμας τόνισε πως αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της δέσμευσης για περαιτέρω αναβάθμιση και εμβάθυνση της διμερούς σχέσης και διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία και το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε εποικοδομητικοί σε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια στενότερη, ισχυρότερη και επωφελέστερη διμερή συνεργασία άμυνας και ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Σελέστ Γουόλαντερ έκανε λόγο για ένα σημαντικό ορόσημο στη διμερή αμυντική σχέση Κυπριακής Δημοκρατίας - Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι ο Οδικός Χάρτης για Διμερή Αμυντικής Συνεργασίας προάγει τους αμοιβαία επωφελείς στόχους ασφαλείας και επιβεβαιώνει την εξαιρετική ανάπτυξη της διμερούς σχέσης, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια.

Η ίδια σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας ισχυρός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο πλέγμα Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα τόνισε παράλληλα πως η ευθυγράμμιση και οι κοινές αξίες της Κύπρου με τη Δύση κατά την πρόσφατη περιφερειακή αναταραχή ήταν κρίσιμης σημασίας.

«Η Κύπρος έχει αποδείξει τη δέσμευσή της για την ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχή, λειτουργώντας το 2006 ως ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εκκένωσης από τον Λίβανο, και με την υποδοχή Αμερικανών από το Σουδάν και το Ισραήλ πέρυσι» ανέφερε, εκφράζοντας επίσης ευγνωμοσύνη για τον ηγετικό ρόλο της Κύπρου σε ό,τι αφορά τη σύλληψη του οράματος και την ενεργοποίηση του Κυπριακού Θαλάσσιου Διαδρόμου που έχει εξασφαλίσει, όπως είπε, ότι 20 εκατ. λίβρες (περίπου 9.100 τόνοι) ανθρωπιστικής βοήθειας έχει φτάσει στους πιο ευάλωτους ανθρώπους στη Γάζα.

Σε ό,τι αφορά τον Οδικό Χάρτη η Γουόλαντερ είπε ότι βασίζεται στην ισχυρή και εύρωστη διμερή σχέση αλλά και ότι χαράσσει ένα μονοπάτι για να συνεχίσουν οι δύο χώρες τα κοινά τους επιτεύγματα και στο μέλλον. «Είναι προφανές ότι η Κύπρος ευθυγραμμίζεται με τη Δύση» πρόσθεσε.

Συνεχάρη επίσης την Κυπριακή Δημοκρατία και την Εθνική Φρουρά του Νιου Τζέρσεϊ για την επέτειο ενός έτους από τη συμφωνία κρατικής σύμπραξης, τονίζοντας πως το Πρόγραμμα Κρατικής Σύμπραξης είναι ένα από τα πιο γόνιμα προγράμματα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ αλλά και ότι το επίπεδο συνεργασίας που επιτεύχθηκε το πρώτο έτος είναι αξιοσημείωτο. «Από τον χειρισμό διαταγμάτων έως την ιατρική εκπαίδευση έως ανάπτυξη υπαξιωματικών, η σχέση μας βαθαίνει και διευρύνεται», είπε.

«Γυμνάσια (ασκήσεις) και ανταλλαγές και η οικοδόμηση διαρκούς φιλίας είναι ο σκοπός αυτού του προγράμματος», τόνισε, τέλος, καλώντας τους εμπλεκόμενους να συνεχίσουν να αξιοποιούν στο έπακρο αυτή τη συνεργασία.

Πηγή: skai.gr

