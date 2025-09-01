Συναγερμός στη Βαλτική: Παράλληλες ασκήσεις του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας

Σε κλίμα αυξημένης έντασης στη Βαλτική, η Γερμανία ξεκίνησε τη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση με συμμάχους του ΝΑΤΟ, η οποία θα συμπέσει με την άσκηση Zapad Ρωσίας και Λευκορωσίας, με το Βερολίνο να προειδοποιεί τη Μόσχα να μην κλιμακώσει την κατάσταση.

Περίπου 8.000 Γερμανοί στρατιώτες θα λάβουν μέρος στην άσκηση Quadriga 2025, που θα πραγματοποιηθεί σε Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία και στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε τη Δευτέρα στο Βερολίνο ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Κάρστεν Μπρόιερ. Στον αντίποδα, η τακτική ρωσο-λευκορωσική άσκηση Zapad θα περιλαμβάνει περίπου 13.000 στρατιώτες στη Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με τη Λιθουανία, και άλλους 30.000 στη ρωσική επικράτεια.

«Θέλουμε να αποτρέψουμε, δεν θέλουμε κλιμάκωση», δήλωσε ο Μπρόιερ στους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι οι ασκήσεις των δύο πλευρών «αναπόφευκτα» θα συμπέσουν. «Η Μόσχα χρησιμοποιεί επίσης τη Zapad για να προκαλέσει αβεβαιότητα και, φυσικά, να μιλήσει για κλιμάκωση ως απάντηση».

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για την έναρξη της Zapad στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η αντίστοιχη άσκηση το 2021 είχε συγκεντρώσει έως και 200.000 στρατιώτες και πραγματοποιήθηκε έξι μήνες πριν ο Βλαντιμίρ Πούτιν διατάξει τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Μπρόιερ τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η φετινή ρωσική άσκηση σχετίζεται με την προετοιμασία κάποιας επίθεσης, ωστόσο «παραμένουμε σε επαγρύπνηση» και ο στρατός προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο.

«Η απειλή παραμένει αμετάβλητη, τόσο υβριδική όσο και συμβατική», είπε. «Ο Πούτιν μας παρακολουθεί και τα σχέδιά του ξεπερνούν κατά πολύ την Ουκρανία. Ως ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό».

Η αποτροπή παραμένει το καλύτερο σενάριο, πρόσθεσε ο Γερμανός στρατηγός, ωστόσο η Γερμανία και οι σύμμαχοί της είναι επίσης προετοιμασμένοι για μια πιθανή κλιμάκωση.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν ασκήσεις με 13 άλλες χώρες για την προσομοίωση αμυντικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Βαλτικής σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Οι στρατιώτες θα εξασκηθούν στην εκκαθάριση ναρκών και στην προστασία απέναντι σε πολυδιάστατες απειλές, με την άμυνα έναντι drones να αποτελεί βασικό μέρος του σεναρίου.

Η Λιθουανία έχει κλείσει προσωρινά τμήματα του εναέριου χώρου της κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία ενόψει της Zapad, ώστε να μπορεί να αναχαιτίσει αεροσκάφη που θα παραβιάσουν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων ή drones που θα παρεκκλίνουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση στο Βίλνιους.

Οι λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι ασκήσεις Zapad θα εκτείνονται από την Αρκτική έως τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

«Προκλήσεις είναι πιθανές», δήλωσε ο επικεφαλής της λιθουανικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας, Μιντάουγκας Μαζόνας, στο δημόσιο δίκτυο LRT. «Σε κάθε άσκηση υπάρχουν περιστατικά – τέτοια θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, παραβιάσεις εναέριου χώρου ή ακόμη και κυβερνοεπιθέσεις».



