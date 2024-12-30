Σεξ με ρομπότ; Η νέα τάση θα «κερδίσει» περισσότερες γυναίκες από άνδρες το 2025, προβλέπουν ειδικοί

Το 2025 μπορεί να είναι η χρονιά του εραστή - ρομπότ.

Την ώρα που όλο και περισσότεροι ανησυχούν για την αυτοματοποίηση στον χώρο εργασίας, κάποιοι μελλοντολόγοι προβλέπουν ότι τα μηχανήματα θα κάνουν δυναμική είσοδο και στην ερωτική μας ζωή το 2025.

Ο μελλοντολόγος Δρ ίαν Πίρσον δήλωσε πως περιμένει ότι «θα αρχίσουν κάποιες μορφές σεξ με ρομπότ σε υψηλά εισοδήματα, σε πολύ πλούσια νοικοκυριά».

Ο Πίρσον, με διδακτορικό στη φυσική και στα μαθηματικά, ο οποίος καυχιέται ότι πέφτει μέσα στις προβλέψεις του σε ποσοστό 85%, υποστηρίζει ότι οι γυναίκες μπορεί να ξεπεράσουν τους άνδρες στη νέα αυτή πρακτική μέσα στο 2025, ίσως λόγω του γεγονότος ότι έχουν προβάδισμα με τη χρήση δονητών.

«Οι δονητές υπάρχουν εδώ και πάνω από έναν αιώνα» σημείωσε ο Πίρσον, «αλλά τώρα η βιομηχανία σεξουαλικών παιχνιδιών δεν κατασκευάζει μόνο αυτόνομες συσκευές, αλλά και συσκευές που φέρνουν όλη τη διασκέδαση και τη λειτουργικότητα των υπολογιστών και του δικτύου στο σεξ».

Ο όρος «teledildonics» εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1975 για να περιγράψει τα μηχανικά σεξουαλικά παιχνίδια που λειτουργούν εξ αποστάσεως, είτε μέσω Διαδικτύου είτε με άλλο τρόπο.

Σύμφωνα με έρευνες, το 63% των γυναικών παραδέχονται ότι είτε χρησιμοποιούν ήδη είτε θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ένα σεξουαλικό παιχνίδι, ενώ το 40% παραδέχεται ότι η εικονική πραγματικότητα θα έκανε το σεξ πιο διασκεδαστικό και ευχάριστο.

Αν και υπάρχει η εντύπωση ότι η αγορά για sexbots (κούκλες του σεξ), τα οποία μπορεί να κοστίζουν περισσότερα από 15.000 δολάρια, κυριαρχείται από άνδρες, αναλυτές σημειώνουν ότι αυτή η τάση ανατρέπεται.

«Νομίζω ότι είναι οι άντρες που πρέπει να ανησυχούν. Είναι πολύ πιθανό τα ρομπότ να τους ξεπεράσουν στην απόδοση» είπε η μαθηματικός Δρ Κάθι Ο'Νιλ.

Σύμφωνα με τουλάχιστον μια έρευνα, οι γυναίκες πλησιάζουν τους άνδρες στη χρήση των sexbots.

Πάντως, σύμφωνα με τον δρα Πίρσον οι υψηλές τιμές θα εμποδίσουν την ευρεία υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών στο εγγύς μέλλον.

«Ενώ μερικοί άνθρωποι θα αγκαλιάσουν με ενθουσιασμό το σεξ με ρομπότ -μόλις μπορέσουν να το αντέξουν οικονομικά- από το 2025, το σεξ μεταξύ ανθρώπων δεν θα ξεπεραστεί μέχρι το 2050» έγραψε ο Πίρσον.

Η αλλαγή θα ξεκινήσει με το εικονικό σεξ, το οποίο «οι περισσότεροι άνθρωποι» θα έχουν μέχρι το 2030, εν μέρει λόγω της αύξησης των συνδεδεμένων συσκευών, αλλά και της φύσης της εργασίας και των σχέσεων από απόσταση, υποστήριξε στην έκθεση του 2015 για λογαριασμό πωλητή παιχνιδιών για ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιούν μόνο την απλή εικονική πραγματικότητα χωρίς τα σεξουαλικά παιχνίδια ως μέρος αυτού», προέβλεψε. «Μέχρι το 2035 τα παιχνίδια θα έχουν αναπτυχθεί καλύτερα και οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν συνηθίσει το σεξ με VR μέχρι τότε, επομένως θα έχουν αποκτήσει μια συλλογή από σεξουαλικά παιχνίδια που συνεργάζονται με το VR».

«Πολλοί άνθρωποι θα εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις σχετικά με το σεξ με ρομπότ», αλλά μέχρι τα μέσα του αιώνα ο Δρ Πίρσον προβλέπει ότι όλα θα αλλάξουν.

