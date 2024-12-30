Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Απότομες αυξήσεις σε αντισημιτικά και ισλαμοφοβικά αδικήματα αντιστοίχως μετά από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και της 29ης Ιουλίου 2024 στο Σάουθπορτ αναδεικνύουν νεότερα στοιχεία από τις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ενδεικτικά, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου είδε τον αριθμό των αντισημιτικών αδικημάτων και σοβαρότερων εγκλημάτων να αυξάνεται σε 517 τον Οκτώβριο του 2023, σε 411 τον Νοέμβριο και σε 228 τον Δεκέμβριο, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για καθέναν από τους προηγούμενους μήνες ήταν 54.

Τα ισλαμοφοβικά αδικήματα στην πρωτεύουσα αυξήθηκαν από 116 κατά μηνιαίο μέσο όρο στο διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου 2024 σε 190 τον Αύγουστο, μετά από τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι από τον νεαρό Άξελ Ρουντακουμπάνα κατά μικρών κοριτσιών που βρίσκονταν σε μάθημα χορού στο Σάουθπορτ της ΒΔ Αγγλίας.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή τριών κοριτσιών ηλικίας έξι, επτά και εννέα ετών και είχε εσφαλμένα αποδοθεί σε μετανάστη, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένα επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως από ακροδεξιά στοιχεία.

Η αστυνομική διεύθυνση του Ευρύτερου Μάντσεστερ κατέγραφε κατά μέσο όρο 13 αδικήματα ή σοβαρότερα εγκλήματα με αντισημιτικό κίνητρο κάθε μήνα στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023. Τον Οκτώβριο, μετά από την επίθεση της Χαμάς, ο αριθμός των αντίστοιχων αδικημάτων εκτοξεύτηκε στα 85 στην περιοχή του Μάντσεστερ και στα 68 τον Νοέμβριο.

Η ίδια αστυνομική διεύθυνση κατέγραψε 85 αδικήματα ισλαμοφοβικής φύσης τον Αύγουστο του 2024, μετά από την επίθεση στο Σάουθπορτ. Πριν από την έξαρση του Αυγούστου στο Μάντσεστερ καταγράφονταν 39 ισλαμοφοβικά αδικήματα κατά μέσο όρο κάθε μήνα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που σχηματίζεται από τα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης στο Δυτικό Γιόρκσιρ, με 44 αντισημιτικά αδικήματα τον Οκτώβριο του 2023 έναντι τεσσάρων κατά μηνιαίο μέσο όρο το προηγούμενο διάστημα και με 94 ισλαμοφοβικά αδικήματα μετά από την επίθεση του Σάουθπορτ έναντι 39 κατά μέσο όρο τους μήνες που είχαν προηγηθεί.

Αντίστοιχες αυξήσεις, έστω και σε μικρότερους απόλυτους αριθμούς, καταγράφηκαν από ακόμα 33 περιφερειακές αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας.

Η υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδια για την αστυνόμευση και την πρόληψη εγκλημάτων ντέιμ Νταϊάνα Τζόνσον σχολίασε πως όσοι διαπράττουν εγκλήματα μίσους, θρησκευτικού ή άλλου, δεν πρέπει να έχουν καμία αμφιβολία ότι θα αντιμετωπίζουν την πλήρη ισχύ του νόμου.

«Η σημαντική αύξηση των αντισημιτικών και ισλαμοφοβικών εγκλημάτων μίσους είναι πολύ σοβαρή και για αυτό έχουμε δεσμεύσει έως και 47,4 εκ. λίρες το χρόνο για την προστασία εβραϊκών και μουσουλμανικών κοινοτήτων μέχρι το 2027-28», συμπλήρωσε η υφυπουργός.

