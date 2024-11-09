Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πάσης φύσεως trends και challenges, μέσα από τα οποία «μπορούμε να γίνουμε μία καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας». Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα trends του Ιανουαρίου, τα οποία συνήθως έχουν να κάνουν με την αποχή από τα αλκοολούχα ποτά ή την επιλογή μίας vegan διατροφής – ποιος δεν θέλει εξάλλου να χάσει τα παραπανίσια κιλά που πήρε μέσα στις γιορτές;



Μία μόδα που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής ιδίως ανάμεσα στους νεότερους χρήστες του διαδικτύου είναι η… αποχή από το σεξ για όσο διαρκεί ο Νοέμβριος.

Τι είναι το No Nut November;

Το No Nut November Challenge (ΝΝΝ) ξεκίνησε ως ιδέα γύρω στο 2017. Όσοι αποφασίζουν να δοκιμάσουν το συγκεκριμένο challenge έχουν μονάχα ένα πράγμα να κάνουν: να απέχουν από την αυτοϊκανοποίηση και – αναλόγως με την ερμηνεία του καθενός – από το σεξ για ολόκληρο τον Νοέμβριο.



Πολλοί μπορεί να βρίσκουν το NNN γελοίο, όπως λέει και ο Μορίς Μέρκερτ, ο οποίος αυτοπροβάλλεται ως «μέντορας» των αντρών. Όμως ο ίδιος κάνει εδώ και χρόνια το challenge, όπως και οι διαδικτυακοί ακόλουθοί του, άντρες διαφόρων ηλικιών και καταβολών, οι οποίοι αποφασίζουν να δοκιμάσουν το NNN «επειδή διαπιστώνουν πως κάτι πάει λάθος», όπως λέει ο Μέρκερτ.



Στο διαδίκτυο οι άντρες έρχονται σε επαφή με κάθε λογής πορνογραφικό υλικό και σεξουαλικό περιεχόμενο. Και το NNN, που σε βάζει στη διαδικασία να αποφεύγεις τέτοιου είδους ερεθίσματα, μπορεί να βοηθήσει στο να βελτιώσεις τις συνήθειές σου, όπως λέει ο Μέρκερτ. «Το ζητούμενο είναι να συνδέσεις η σεξουαλική σου ενέργεια με την καρδιά σου και να μάθεις να χαλαρώνεις με άλλους τρόπους πέραν της αυτοϊκανοποίησης» - για παράδειγμα κάνοντας κάποιο άθλημα ή παρακολουθώντας μαθήματα γιόγκα. Και σταδιακά μπορεί κανείς έτσι να έχει μία πιο συνειδητοποιημένη σεξουαλική ζωή.

#Boysober: Αποφεύγοντας τους άντρες

Ένα άλλο challenge που έχει ξεκινήσει προσφάτως είναι το “Boy Sober”. Όσες ετεροφυλόφιλες γυναίκες αποφασίσουν να το δοκιμάσουν καλούνται να μην έχουν ερωτική σχέση ή επαφή με άντρες. Ο στόχος; Να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους, αντί να χάνουν τον εαυτό τους προσπαθώντας να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του εκάστοτε ραντεβού τους.



Ενώ για τους άντρες τα ραντεβού αποτελούν σεξουαλική επιβεβαίωση, οι γυναίκες τείνουν περισσότερο προς μία κάποια ανεξαρτησία κινήσεων, όπως εξηγεί η κοινωνιολόγος Μαρίνα Τόμας. «Δεν θέλουν πλέον να απασχολούνται συναισθηματικά με άντρες». Για τις γυναίκες οι σχέσεις μπορεί να είναι εξάλλου αρκετά εξαντλητικές σε συναισθηματικό επίπεδο. «Οι γυναίκες που δοκιμάζουν το #boysober παύουν να ασχολούνται με τα προβλήματα των άλλων και εστιάζουν και πάλι στον εαυτό τους».



Οι «παραδοσιακοί» τύποι σχέσεων φαίνεται πως δεν καλύπτουν πλέον ούτε τις νεότερες γενιές, οι οποίες προτιμούν σχέσεις όπως τα “situationships” (μία ερωτική σχέση χωρίς ιδιαίτερη δεσμευτικότητα) ή το “friends with benefits” (μία φιλική σχέση που δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει ενίοτε και μία σεξουαλική πτυχή), όπως εξηγεί η Τόμας. «Οι νέοι δεν θέλουν πλέον τα παραδοσιακά μοντέλα σχέσεων με τους αντίστοιχους πατριαρχικούς έμφυλους ρόλους. Ο δεσμός θεωρείται πια συνδεδεμένος με άγχη και πίεση – ενώ η έλλειψη δεσμευτικότητας με την ελευθερία».



Όπως δείχνουν όμως και τα trends όπως το #boysober και το NNN, πολλοί δεν καλύπτονται ούτε από αυτές τις νέες μορφές σχέσεων. «Η σεξουαλική αποχή έχει ξαφνικά αξία – και παρατηρούμε επιπλέον και κάτι καινούριο: τα μειονεκτήματα των υπερβολικά πολλών σεξουαλικών σχέσεων». Όταν υπάρχει κάτι σε υπερβολικό βαθμό, οι άνθρωποι έχουν την τάση να το εκτιμούν λιγότερο.

Η αποχή από το σεξ δεν είναι κάτι το καινούριο

Κατά τον ειδικό σε σεξουαλικά ζητήματα Γιοργκ Ζιγκνέρσκι-Κρίγκερ πάντως η αποχή από το σεξ δεν είναι κάτι το καινούριο. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο τέτοιου είδους challenges έχουν κάποιο αποτέλεσμα.



«Δεν πιστεύω πως έχει κάποιο νόημα η αποχή από το σεξ για χάριν της ίδιας της αποχής», λέει ο Ζιγκνέρσκι-Κρίγκερ. Τέτοια challenges πρέπει να γίνονται με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό.



Από ιατρική σκοπιά η αποχή από το σεξ δεν έχει κανένα όφελος. «Το σεξ είναι καλό για την υγεία – ανεβάζει την κορτιζόλη, η οποία με τη σειρά της μειώνει το στρες. Επιπλέον, απελευθερώνονται οι ορμόνες που σχετίζονται με το συναίσθημα της ικανοποίησης – και ούτως ή άλλως πρόκειται για μία αθλητική δραστηριότητα».



Μία θετική συνέπεια της αποχής θα μπορούσε να είναι η μείωση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων – «αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους, χωρίς να χρειάζεται να απέχουμε από το σεξ».

Το σημαντικότερο είναι η σεξουαλική εκπαίδευση

Κατά τον Ζιγκνέρσκι-Κρίγκερ το σημαντικότερο απ’ όλα είναι η σωστή σεξουαλική εκπαίδευση των νέων – και κατ’ επέκταση η σεξουαλική αυτοδιάθεση. «Μόνο όταν μπορεί κάποιος να αυτοπροσδιοριστεί σεξουαλικά είναι και σε θέση να αντιληφθεί όλες τις πτυχές που μπορεί να έχουν τέτοια challenges – και να αποφασίσει αντιστοίχως εάν και ποια από αυτά θέλει να τα δοκιμάσει».



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

