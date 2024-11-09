Η Ιωάννα Τούνη περπάτησε στην πασαρέλα για χάρη της κολλητής φίλης της, Δήμητρας Αλεξανδράκη, φορώντας ένα από τα νυφικά της συλλογής της.
Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ήταν υπέρλαμπρη μέσα στο ολόλευκο εντυπωσιακά νυφικό αλλά… Δυσκολεύτηκε πολύ στην πασάρελλα.
Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι φορές που παραπάτησε, ωστόσο – παρά την αμηχανία της - δεν έχασε το χαμόγελο της και συνέχισε το catwalk κανονικά.
Η Ιωάννα δήλωσε στα backstage ότι δεν είναι μοντέλο και το περπάτημα με το νυφικό δεν είναι εύκολο….
Από το κοινό δεν έλειπε ούτε ο σύντροφός της Δημήτρης Αλεξάνδρου που ήταν εκεί για να την καμαρώσει και να την ενθαρρύνει, κάνοντας της μάλιστα και... έφοδο στο red carpet, όπου φωτογραφήθηκε μαζί της.
- Η Ντόλι Πάρτον προσκάλεσε τον Ουίλιαμ, την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους στο Dollywood
- Jennifer Aniston: Διαβάστε τι κάνει για να μυρίζει υπέροχα το σπίτι της - Η Courteney Cox αποκάλυψε το μυστικό…
- Monica Bellucci: Στα 60 της φωτογραφήθηκε με σούπερ μίνι και ζαρτιέρες – Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός… (φωτό)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.