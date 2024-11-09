Λογαριασμός
Η Ιωάννα Τούνη νύφη σε επίδειξη μόδας -  Δυσκολεύτηκε όμως… δείτε το βίντεο

Δεν ήταν λίγες οι φορές που παραπάτησε, ωστόσο – παρά την αμηχανία της - δεν έχασε το χαμόγελο της και συνέχισε το catwalk κανονικά

Ιωάννα Τούνη νυφικό πασαρέλα Βίντεο

Η Ιωάννα Τούνη περπάτησε στην πασαρέλα για χάρη της κολλητής φίλης της, Δήμητρας Αλεξανδράκη, φορώντας ένα από τα νυφικά της συλλογής της. 

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ήταν υπέρλαμπρη μέσα στο ολόλευκο εντυπωσιακά νυφικό αλλά… Δυσκολεύτηκε πολύ στην πασάρελλα.

Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι φορές που παραπάτησε, ωστόσο – παρά την αμηχανία της - δεν έχασε το χαμόγελο της και συνέχισε το catwalk κανονικά. 

Η Ιωάννα δήλωσε στα backstage ότι δεν είναι μοντέλο και το περπάτημα με το νυφικό δεν είναι εύκολο…. 

Από το κοινό δεν έλειπε ούτε ο σύντροφός της Δημήτρης Αλεξάνδρου που ήταν εκεί για να την καμαρώσει και να την ενθαρρύνει, κάνοντας της μάλιστα και... έφοδο στο red carpet, όπου φωτογραφήθηκε μαζί της. 

