Ντόλι Πάρτον: Προσκαλεί την οικογένεια του Ουίλιαμ στο Dollywood

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντόλι Πάρτον, μιλώντας στο Closer, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θα «λάτρευε» να υποδεχτεί τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούι, στο Dollywood στο θεματικό πάρκο που διαθέτει στην περιοχή Smoky Mοuntain της πολιτείας του Τενεσί.

«Ω, θα μου άρεσε πολύ να έρθουν στο Dollywood, θα ήταν φανταστικό!» είπε. «Τα παιδιά θα μπορούσαν να ανέβουν σε όλες τις πίστες και θα τους είχαμε σαν βασιλιάδες».

Φυσικά, η υπόσχεση της Πάρτον περιλαμβάνει τη δική της «βασιλική περιποίηση». Θα προσέφερε στην Κέιτ τον περίφημο πουρέ πατάτας και θα τους άφηνε να ζήσουν την εμπειρία του πάρκου.«Δεν θα τους έδινα κάτι άλλο. Θα τους άφηνα να απολαύσουν αυτό που απολαμβάνουμε εμείς και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα ήθελαν κι εκείνοι. Θα ήθελα πολύ να έχω αυτά τα παιδιά στο Dollywood».

Η πρόταση της σταρ έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι αναγκάστηκε να απορρίψει μια «πολύ γλυκιά και ωραία» πρόσκληση της πριγκίπισσας της Ουαλίας το 2023. «Ένιωσα τόσο άσχημα, που δεν μπόρεσα να πάω» είπε σε συνέντευξή της στο BBC Radio 2 εξηγώντας ότι ήταν πολύ απασχολημένη με την προώθηση του άλμπουμ της «Rockstar».

Το 1977, είχε την ευκαιρία να συναντήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' ενώ στο άκουσμα του θανάτου της θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στο πρόσωπό της μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από εκείνη την ημέρα.

Αν και η τραγουδίστρια και συνθέτρια εμφανίζεται πάντα «γοητευμένη» από τη βασιλική οικογένεια, η Ντόλι δεν έκανε καμία αναφορά στον πρίγκιπα Χάρι, τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ ή τα παιδιά τους τον Πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.