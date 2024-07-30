Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο Άγιο Όρος.

Συγκεκριμένα η δόνηση σημειώθηκε στις 9.48μμ, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών.

Το εστιακό της βάθος ήταν στα 11,1 χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

