Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο Άγιο Όρος.
Συγκεκριμένα η δόνηση σημειώθηκε στις 9.48μμ, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών.
Το εστιακό της βάθος ήταν στα 11,1 χιλιόμετρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
