Ιταλία: 10χρονος βρήκε περιπολικό κι έσωσε την μαμά του από κακοποιητή σύντροφο

Αίσθηση και συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία ενός παιδιού που έδειξε θάρρος και αντανακλαστικά για να βοηθήσει την μητέρα του.

Όπως γράφει ο Τύπος, ο μικρός (το όνομα του οποίου, φυσικά, δεν έγινε γνωστό) τηλεφώνησε στο αντίστοιχο ιταλικό ΕΚΑΒ για να καταγγείλει ότι η μητέρα του ήταν θύμα βίαιης συμπεριφοράς του συντρόφου της και να ζητήσει να σταλεί άμεσα ασθενοφόρο.

Συνέβησαν όλα στην Αφραγκόλα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Νάπολη.

Επειδή, όμως, τα λεπτά περνούσαν και η κατάσταση γινόταν όλο και πιο κρίσιμη, ο μικρός αποφάσισε να κατέβει στον δρόμο αναζητώντας βοήθεια.

Κατάφερε να βρει και να σταματήσει περιπολικό και να οδηγήσει αμέσως τους αστυνομικούς στο σπίτι του.

Την όλη αυτή ιστορία έκανε γνωστή ο δημοτικός σύμβουλος Αντόνιο Ιατσέτα, ο οποίος συνεχάρη την ιταλική αστυνομία και εξεθείασε την συμπεριφορά του «μικρού, αλλά τόσο μεγάλου αυτού ήρωα».

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν την μητέρα του θαρραλέου αυτού παιδιού στο νοσοκομείο ενώ όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, «ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο βίαιος σύντροφός της και να μην μπορέσει να της κάνει άλλο κακό».

«Τώρα ελπίζουμε οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου μας να μείνουν στο πλευρό της οικογένειας αυτής και στο μέλλον ώστε να μην υποστεί πλέον κανένα είδος κακοποίησης», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δημοτικός σύμβουλος από την Κάτω Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

