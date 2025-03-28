Δύο ακόμη δικηγορικά γραφεία μήνυσαν την κυβέρνηση Τραμπ για τις κυρώσεις

Δύο ακόμα δικηγορικά γραφεία μήνυσαν την κυβέρνηση Τραμπ την Παρασκευή, αμφισβητώντας τα εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις στις δικηγορικές εταιρείες.

Η Jenner & Block και η WilmerHale είναι μεταξύ πολλών ισχυρών εταιρειών που έχει βάλει στο στόχαστρο ο Τραμπ, αφού τον αμφισβήτησαν στο δικαστήριο. Οι εντολές του συγκλόνισαν τη νομική κοινότητα, με τους δικηγόρους να εκφράζουν οργή και φόβο για αυτό που περιέγραψαν ως μια άνευ προηγουμένου και επικίνδυνη προσπάθεια εκφοβισμού του επαγγέλματος.

Η μήνυση της Jenner & Block περιέγραψε την εντολή του Τραμπ ως αντισυνταγματική και ανέφερε ότι σκοπός της ήταν «να ασκηθεί άμεση πίεση στους πελάτες να διακόψουν τη σχέση τους με την εταιρεία». Η αγωγή του WilmerHale ανέφερε ότι οι ενέργειες του Trump θα «εμποδίσουν σοβαρά» την ικανότητά της να εξυπηρετεί πελάτες.

Ο Τραμπ κατήγγειλε αυτό που ονόμασε «αδίστακτα δικηγορικά γραφεία», Κατηγόρησε τις δικηγορικές εταιρείες για κομματική ανάρμοστη συμπεριφορά και είπε ότι αντιμετωπίζουν διάφορες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας των κυβερνητικών συμβάσεων και της πρόσβασης στις άδειες ασφαλείας που απαιτούνται για νομική εκπροσώπηση.

«Η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται αποτελεσματικά για την εξάλειψη της σπατάλης, της απάτης και της κατάχρησης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε ο Χάρισον Φιλντς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε δήλωση την Παρασκευή, απαντώντας και στις δύο αγωγές. Ο Fields χαρακτήρισε τις αγωγές «παράλογες» και είπε ότι οι εταιρείες έκαναν αγωγή για να διατηρήσουν την πρόσβαση σε «κρατικά προνόμια».

Μια τρίτη μεγάλη εταιρεία, η Perkins Coie, κατέθεσε μήνυση αυτόν τον μήνα, αφού ο Τραμπ εξέδωσε εντολή με την οποία τη στόχευε. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής χορήγησε στην Perkins Coie προσωρινή περιοριστική εντολή, εμποδίζοντας πολλές από τις ποινές να τεθούν σε ισχύ όσο συνεχίζονται οι δικαστικές διαφορές. Ο δικαστής είπε ότι η ενέργεια του Τραμπ κατά της Πέρκινς Κόι «ανατριχιάζει τη σπονδυλική μου στήλη».

Ωστόσο, δεν έχουν αμφισβητήσει όλες οι εταιρείες τα διατάγματα Τραμπ. Η ισχυρή εταιρεία Paul Weiss την περασμένη εβδομάδα έκλεισε συμφωνία με τον Λευκό Οίκο ως απάντηση σε μια εντολή που την τιμωρούσε, συμφωνώντας να παρέχει 40 εκατομμύρια δολάρια σε pro bono νομικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση Τραμπ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.