Σεισμός 7 Ρίχτερ στο Βόρνεο, δεν υπάρχει ανησυχία για τσουνάμι στις ΗΠΑ

Σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της βόρειας ακτής του νησιού Βόρνεο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 633 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ. Αρχικά, το κέντρο είχε αναφέρει ότι η δόνηση ήταν μεγέθους 7,1 Ρίχτερ, αλλά στη συνέχεια αναθεώρησε το μέγεθος.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από τη συγκεκριμένη σεισμική δόνηση.

Πηγή: skai.gr

