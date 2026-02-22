Σεισμός 7 Ρίχτερ στο Βόρνεο, δεν υπάρχει ανησυχία για τσουνάμι στις ΗΠΑ

Σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της βόρειας ακτής του νησιού Βόρνεο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 633 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ. Αρχικά, το κέντρο είχε αναφέρει ότι η δόνηση ήταν μεγέθους 7,1 Ρίχτερ, αλλά στη συνέχεια αναθεώρησε το μέγεθος.
Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από τη συγκεκριμένη σεισμική δόνηση.
