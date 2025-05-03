Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη

Σεισμική δόνηση εντάσεως 3,7 βαθμών σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, με επίκεντρο ανοικτά των ακτών της Ηράκλειας (Μάρμαρα Ερεγλισί), σε σημείο που βρίσκεται πιο δυτικά από το επίκεντρο του μεγάλου σεισμού των 6,2 βαθμών που είχε σημειωθεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Απριλίου.

Η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 11:36 και είχε εστιακό βάθος 18 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Μιλώντας στο CNN Turk, ο σεισμολόγος καθηγητής Τουντζάι Ταϊμάζ εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη δόνηση είναι ανεξάρτητη από τον σεισμό της 23ης Απριλίου και προέρχεται από γειτονικό αλλά διαφορετικό ρήγμα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην επαρχία της Ραιδεστού (Τεκίρνταγ) της Ανατολικής Θράκης.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν έντασης 4 βαθμών της κλίματος Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

