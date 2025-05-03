Ο δήμαρχος του Νοβοροσίσκ κήρυξε σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη ρωσική πόλη-λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς, όπως σημείωσε, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 5 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και ζημιές σε κτίρια κατοικιών.

Ο Αντρέι Κραβτσένκο, ο δήμαρχος του Νοβοροσίσκ, ανακοίνωσε την απόφασή του με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram, στην οποία εμφανίζεται να επιθεωρεί τις ζημιές σε κτίρια διαμερισμάτων και να δίνει εντολές σε αξιωματούχους.

Ο Κραβτσένκο διευκρίνισε ότι ένας από τους τραυματίες, μια γυναίκα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Ουκρανία δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει την είδηση αυτή. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας 183 drones και δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

