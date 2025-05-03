Η Ρωσία εξαπέλυσε 183 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 2 βαλλιστικούς πυραύλους σε επίθεσή της στη διάρκεια της νύχτας κατά της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Από τα 183 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν κατά της ουκρανικής επικράτειας, η πολεμική αεροπορία διευκρίνισε ότι κατέρριψε τα 87 και ότι άλλα 73 κατέπεσαν χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

