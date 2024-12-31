Σε τραγωδία κατέληξε η αναζήτηση του Μεγαλοπόδαρου - Δύο άνδρες νεκροί

Δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί σε ένα απομακρυσμένο δάσος ενώ έψαχναν για τον Μεγαλοπόδαρο, σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτείας της Ουάσιγκτον.

Οι δύο άνδρες από το Πόρτλαντ του Όρεγκον βρέθηκαν νεκροί μετά από τριήμερη έρευνα που ξεκίνησε την ημέρα των Χριστουγέννων, αφού μέλος της οικογένειας ανέφερε ότι το ζευγάρι δεν είχε επιστρέψει από το ταξίδι του στο Εθνικό Δρυμό Gifford Pinchot όπου πήγε για να αναζητήσει ίχνη του μυθικού τριχωτού δίποδου.

Στην έρευνα πήραν μέρος περισσότεροι από 60 εθελοντές που έψαχναν με αεροσκάφη και σκύλους σε μέσα στο πυκνό δάσος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

«Και οι δύο θάνατοι φαίνεται να οφείλονται στις κακές καιρικές συνθήκες λόγω κακής προετοιμασίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η αληθινή προέλευση του Μεγαλοπόδαρου

Το γραφείο του σερίφη βρήκε το αυτοκίνητο των θυμάτων κοντά στην πόλη Γουίλαρντ, και η έρευνα επικεντρώθηκε σε αυτήν την περιοχή. Χρησιμοποιήθηκαν drones, ενώ κλήθηκε και ομάδα ελικοπτέρων της ακτοφυλακής για να βοηθήσει στην έρευνα.

Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν τα ονόματα των δύο θυμάτων, ηλικίας 37 και 59 ετών.

Οι καιρικές συνθήκες στα βουνά Cascade ήταν ιδιαίτερα δύσκολες τις ημέρες πριν και κατά τη διάρκεια της έρευνας, με χιόνι, βροχή και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Υπάρχουν εκατοντάδες μαρτυρίες για εμφάνιση του Μεγαλοπόδαρου στον βορειοδυτικό Ειρηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στο δυτικό Καναδά. Μαζί με το τέρας του Λοχ Νες, είναι τα δύο πιο γνωστά μυθικά πλάσματα του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

