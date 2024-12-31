Οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για δύο επιθέσεις κατά του Ισραήλ, όπου ο στρατός δήλωσε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που είχε εκτοξευθεί από τη χώρα αυτή πριν εισέλθει σε ισραηλινό έδαφος.

Οι Χούθι εκτόξευσαν δύο πυραύλους, τον πρώτο με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ και τον δεύτερο με στόχο ενεργειακό σταθμό νοτίως της Ιερουσαλήμ, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος Γιαχία Σαρία.Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε χθες βράδυ ότι ένας πύραυλος προερχόμενος από την Υεμένη είχε αναχαιτιστεί από την πολεμική αεροπορία πριν διεισδύσει στο έδαφός του, ενώ σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από την πρωτοφανή επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Οι Χούθι έχουν επίσης θέσει ως στόχο τους πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο και πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.Ο εκπρόσωπος των Χούθι έκανε επίσης λόγο σήμερα για επιχείρηση κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry S. Truman. Ο αμερικανικός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο.

