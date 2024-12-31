Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, η αλλαγή του χρόνου είναι μια μαγική στιγμή, γεμάτη προσδοκίες για νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις ευτυχίας και αγάπης. Τη συνοδεύει ένα πλούσιο μωσαϊκό παραδόσεων και προλήψεων, που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, με στόχο να φέρει περισσότερη καλοτυχία η νέα χρονιά.

Ιταλία

Στη Νάπολη όπως και σε άλλες νότιες πόλεις της χώρας πολλοί ντόπιοι συνηθίζουν είτε να πετούν παλιά έπιπλα από τα παράθυρα αφήνοντας πίσω τους ό,τι τους στενοχώρησε την προηγούμενη χρονιά είτε να καθαρίζουν πολύ καλά το σπίτι τους. Επίσης στο γιορτινό τραπέζι οι φακές έχουν την τιμητική τους.

Εκουαδόρ

Στον Ισημερινό, τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς, οι ντόπιοι βάζουν φωτιά σε σκιάχτρα γεμάτα χαρτί ή καίνε παλιές φωτογραφίες για να απαλλαγούν από τις κακές αναμνήσεις και την αρνητική ενέργεια του περασμένου χρόνου.

Δανία

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι Δανοί πετούν πιάτα στις εξώπορτες της οικογένειας και των φίλων για καλή τύχη.

Ουγγαρία

Βασικό στοιχείο στο ουγγρικό γιορτινό τραπέζι είναι το ψητό χοιρινό. Αποφεύγουν τα πουλερικά επειδή πιστεύουν ότι τα ζώα που ξύνουν την πλάτη τους «απομακρύνουν» την καλή τύχη. Επίσης και τα ψάρια.

Μάλτα

Οι ντόπιοι αφήνουν ανοιχτά τις πόρτες και τα παράθυρα τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς για να φύγει ο παλιός χρόνος και να καλωσορίσουν το νέο έτος.

Πολωνία

Ιδιαίτερα στην Κρακοβία και στο Γκντανσκ γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά με ένα χειμερινό μπάνιο. Η βουτιά στα παγωμένα νερά γνωστή και ως «Morsowanie», πιστεύεται ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και αναζωογονεί το πνεύμα.

Κολομβία

Οι κάτοικοι της χώρας κάνουν μία μικρή βόλτα κρατώντας μια άδεια βαλίτσα για να έχουν μία χρονιά γεμάτη περιπέτειες και ταξίδια, όπως αναφέρει το Country Living.

Ιρλανδία

Όσοι ψάχνουν τον ιδανικό σύντροφο την μαγική νύχτα της Πρωτοχρονιάς, βάζουν ένα κλαδάκι γκι κάτω από το μαξιλάρι.

Ιαπωνία

Η πρώτη ανατολή του ήλιου έχει ένα ιδιαίτερο όνομα: «Hatsuhinode». Πιστεύεται πως το πρώτο φως της νέας χρονιάς φέρνει τύχη, ευλογία και ευημερία σε όποιον το αντικρίσει.

Νότια Αμερική

Σύμφωνα με μια παλιά παράδοση, η επιλογή των εσωρούχων την Πρωτοχρονιά θεωρείται ότι επηρεάζει την τύχη του νέου έτους. Κάθε χρώμα φέρνει μαζί του μια διαφορετική υπόσχεση: Το κόκκινο αντιπροσωπεύει την έντονη ερωτική ζωή, το κίτρινο τον πλούτο, το ροζ την αγάπη, το πράσινο την καλοτυχία και το λευκό την ηρεμία.

Φιλιππίνες

Οι Φιλιππινέζοι για να έχουν πλούτο και αφθονία φορούν ρούχα με πουά μοτίβα καθώς το στρογγυλό σχέδιο θυμίζει νόμισμα. Επίσης τρώνε στρογγυλά φρούτα και εδέσματα.

Ελβετία

Τα μεσάνυχτα, συνηθίζουν να ρίχνουν στο έδαφος μια μπάλα παγωτό.

Ισπανία

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του νέου έτους, για καλή τύχη τρώνε 12 ρώγες σταφύλι, μία για κάθε μήνα.

Γερμανία-Σουηδία

Η ρέγγα στο γερμανικό και σουηδικό τραπέζι θεωρείται σύμβολο καλοτυχίας ενώ αντίθετα ο αστακός είναι απαγορευτικός επειδή κινείται αργά και αντίθετα.

Πηγή: skai.gr

