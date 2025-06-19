Περισσότερα από δύο εκατομμύρια πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις εστίες τους στη Συρία μετά την ανατροπή τον Δεκέμβριο του Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι.

«Περισσότερα από δύο εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες και εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους από τον Δεκέμβριο — μια ένδειξη ελπίδας παρά τις αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις», έγραψε στο Χ ο Γκράντι προτού αναχωρήσει για μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Συρία.

«Αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε ανάγκη πολιτικές λύσεις και όχι ένα νέο κύμα αστάθειας και εκτοπισμών», πρόσθεσε από τον Λίβανο, οι αρχές του οποίου πιέζουν για την επιστροφή των Σύρων προσφύγων στη χώρα τους.

Έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου στη Συρία και την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, τους πρώτους μήνες του φετινού έτους αυξανόμενος αριθμός Σύρων επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) επεσήμανε ότι ως τις 12 Ιουνίου περισσότεροι από 500.000 πρόσφυγες είχαν επιστρέψει στη Συρία μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ, ως το τέλος του έτους έως και 1,5 εκατομμύριο Σύροι και δύο εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι ενδέχεται να έχουν επιστρέψει στις εστίες τους.

Παρά το γεγονός αυτό, 13,5 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να ζουν ως πρόσφυγες σε άλλες χώρες ή να είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Οι νέες αρχές που εγκαταστάθηκαν στη Δαμασκό είναι αντιμέτωπες με μια κατεστραμμένη οικονομία και υποδομές που έχουν καταρρεύσει, την ώρα που η πλειονότητα των Σύρων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Στηρίζονται στις χώρες του Κόλπου και της Δύσης για να προχωρήσουν στην ανοικοδόμηση της Συρίας, μετά και την άρση πολλών από των κυρώσεων που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ και η ΕΕ στις προηγούμενες αρχές της χώρας.

Ο ΟΗΕ εκτιμά το κόστος της ανοικοδόμησης της Συρίας σε περισσότερα από 400 δισεκ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

