Έτοιμη η Τουρκία στο πλευρό του Ιράν

Σε κλιμάκωση της ρητορικής απέναντι στο Ισραήλ προχωρά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στηρίζοντας παράλληλα το Ιράν, με σκληρές δηλώσεις που εντείνουν την ένταση στην περιοχή. Μεταδίδει η ανταποκρίτρια από την Κωνσταντινούπολη.

Σφοδρή κριτική Ερντογάν: "Νόμιμο το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ιράν"

Ο Τούρκος πρόεδρος υπερασπίζεται τα πρόσφατα βήματα της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς τα "φυσικό, θεμιτό και νόμιμο δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι στην κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ". Σε κεντρική του ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, επισήμανε πως "το Ιράν δέχτηκε ανοιχτή επίθεση από ένα κράτος που δεν σέβεται ούτε τους νόμους ούτε τους διεθνείς κανόνες. Ένα κράτος κακομαθημένο και παραχαϊδεμένο."

Ο Ερντογάν σημείωσε επίσης ότι οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν στη σκιά των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επιρρίπτοντας βαριές κατηγορίες και προσωπικά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. "Ο Νετανιάχου έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τον σκληρό Χίτλερ στο έγκλημα της γενοκτονίας", δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα, και συγκεκριμένα τα Ηνωμένα Έθνη, για "σιωπή απέναντι στην επιθετικότητα που εξελίσσεται ενώπιον ολόκληρης της ανθρωπότητας".

Ανταπάντηση από Ισραήλ και φόβοι για σύγκρουση

Σφοδρή απάντηση στον Τούρκο πρόεδρο έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, σημειώνοντας πως "είναι ειρωνικό κάποιος με ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες, που εισέβαλε στη βόρεια Συρία και κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, να μιλά για ηθική και διεθνές δίκαιο".

Ενδιαφέρον έχει, όμως, η επισήμανση του Ερντογάν πως η Άγκυρα είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο στην περιοχή: "Η Τουρκία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και κανείς δεν πρέπει να δοκιμάσει την υπομονή της. Οι θεσμοί μας βρίσκονται σε απόλυτη εγρήγορση για τυχόν επιπτώσεις των εξελίξεων στη χώρα μας. Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο", είπε.

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία διαθέτει σύγχρονα, εγχώρια αμυντικά συστήματα, αν και αναγνώρισε πως η τουρκική αντιαεροπορική άμυνα υπολείπεται για την ώρα των απαιτήσεων. Δεσμεύθηκε δε για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Αμερικανικές βάσεις, S-400 και... νέο πεδίο εξάρτησης

Ο δημόσιος διάλογος στην Τουρκία εστιάζει στην ασφάλεια ενόψει της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ και της πιθανής εμπλοκής των ΗΠΑ. Εκφράζονται φόβοι πως ιρανικά χτυπήματα θα μπορούσαν να στοχεύσουν αμερικανικές βάσεις όπως η αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ στα Άδανα και ο σταθμός ραντάρ στο Κιούρετζικ της Μαλάτειας, που λειτουργεί υπέρ του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, Tούρκοι αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν και η Άγκυρα έχει προμηθευτεί το ρωσικό σύστημα S-400, δεν το έχει ενεργοποιήσει, με αποτέλεσμα η χώρα να παραμένει εξαρτημένη από τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα Patriot, μετατρέποντας την αμυντική ικανότητα της Τουρκίας σε σημείο αδυναμίας amidst των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Πηγή: Deutsche Welle

