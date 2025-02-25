Μεγάλο μπλακάουτ σημειώθηκε σήμερα σε μια τεράστια έκταση της Χιλής, από τον βορρά όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες εξόρυξης μέχρι τις κεντρικές και νότιες περιοχές, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας Σαντιάγκο.

Το Εσκοντίδα, το μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στον κόσμο, έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε μια πηγή στο πρακτορείο Reuters.

Η εταιρεία Antofagasta είπε ότι τα ορυχεία της λειτουργούν με εφεδρικές γεννήτριες.

Διακοπή ρεύματος σημειώνεται από τις βόρειες περιοχές Αρίκα και Παρινακότα μέχρι το Λος Λάγκος, στα νότια, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Χιλής (SENAPRED). Δεν έχουν αναφερθεί ωστόσο επείγουσες καταστάσεις.

Οι φωτεινοί σηματοδότες στην πρωτεύουσα δεν λειτουργούσαν, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters. Έχει επηρεαστεί επίσης το μετρό του Σαντιάγκο, που μεταφέρει καθημερινά εκατομμύρια επιβάτες.

Οι εταιρείες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος προσπαθούν να εντοπίσουν τη βλάβη και να τη διορθώσουν, πρόσθεσε η SENAPRED.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

