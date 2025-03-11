Ότι η Τουρκία δεν αλλάζει στάση όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος σχετικά με τη συμφωνία του αλ Σάρα με τους Κούρδους.

Υπενθυμίζεται ότι αξιοσημείωτη συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της διοίκησης της Δαμασκού και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), της συριακής επέκτασης του PKK, σχετικά με την ενσωμάτωσή τους. Πρόκειται για όλους τους πολιτικούς και στρατιωτικούς θεσμούς της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στο συριακό κράτος.

Ο Τούρκος αξιωματούχος, που διατήρησε την ανωνυμία του, σχολίασε στο Reuters την αλλαγή δεδομένων στη Συρία μετά την τελευταία συμφωνία Σύρων και Κούρδων, λέγοντας ότι η Τουρκία διατηρεί την αποφασιστική στάση της απέναντι στην τρομοκρατία.

Ο ίδιος προσέθεσε, μάλιστα, ότι η Άγκυρα επιμένει στον αφοπλισμό και τη διάλυση των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), ένοπλη πτέρυγα του κουρδικού αριστερού Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης, η οποία ηγείται των SDF που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Ωστόσο, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι «συγκρατημένα αισιόδοξη» για τη συμφωνία μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και της νέας κυβέρνησης της Συρίας, την ίδια στιγμή θέλει πρώτα να δει πώς θα εφαρμοστεί.

