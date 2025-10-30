Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Σι

Σε εγκάρδιο κλίμα ξεκίνησε η συνάντηση η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Οι δύο πρόεδροι συναντιούνται για πρώτη φορά δια ζώσης μετά από έξι χρόνια, στη Νότια Κορέα, με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη χειραψία των δύο ηγετών και τον εγκάρδιο αλληλοχαιρετισμό τους, σηματοδοτώντας τη σημαντική αυτή στιγμή για τις διεθνείς σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων, αναφέρει το Reuters.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα θα μπορούσε να υπογραφεί σήμερα και εξέφρασε την προσδοκία του για μια επιτυχημένη συνάντηση, ενώ χαρακτήρισε τον Κινέζο πρόεδρο ως «σκληρό διαπραγματευτή», τονίζοντας την αποφασιστικότητα και τις ικανότητές του στο τραπέζι των συνομιλιών.

Ο Τραμπ είχε αναφέρει επίσης ότι η διάρκεια της συζήτησης ενδέχεται να φτάσει τις τρεις έως τέσσερις ώρες.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε στον Αμερικανό ομόλογό του, ότι οι διαπραγματευτές των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου έχουν φτάσει σε μια βασική συμφωνία. Τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες τους ως μεγάλες δυνάμεις και να συνεργαστούν με στόχο την υλοποίηση φιλόδοξων έργων (…) προς όφελος τόσο των χωρών μας όσο και του κόσμου ολόκληρου», δήλωσε ο Σι κατά την έναρξη της συνάντησης.

Ο Σι τόνισε επίσης ότι η ανάπτυξη της Κίνας δεν έρχεται σε αντίθεση με το όραμα του Τραμπ για την «Αναγέννηση της Αμερικής», σύμφωνα με την κρατική ειδησεογραφική υπηρεσία της Κίνας, Xinhua.

«Σταθερή Πλεύση του Γιγάντιου Πλοίου των Σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ»

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, και Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Τύπου, Επικοινωνίας και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάο Νινγκ, σε ανάρτησή της μετέφερε μήνυμα του Κινέζου προέδρου προς τον Αμερικανό ομόλογό του, δημοσιεύοντας στιγμιότυπο από τη συνάντηση.

«Υπό κοινή καθοδήγηση, οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ παρέμειναν συνολικά σταθερές. Πριν από λίγες ημέρες, στον τελευταίο γύρο διαβουλεύσεων στην Κουάλα Λουμπούρ, οι δύο οικονομικές και εμπορικές ομάδες μας κατέληξαν σε βασική συναίνεση για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων σημαντικών ανησυχιών μας. Αυτό παρείχε τις απαραίτητες συνθήκες για τη σημερινή μας συνάντηση», έγραψε η Νινγκ, επισημαίνοντας πως ακόμη και αν «οι δύο κορυφαίες οικονομίες του κόσμου να έχουν τριβές κατά καιρούς», Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει «να διασφαλίσουν τη σταθερή πλεύση του γιγάντιου πλοίου των σχέσεών τους».

President Xi Jinping: Ensure the Steady Sailing Forward of the Giant Ship of China-U.S. Relations



President Xi said that since your reelection, we have spoken on the phone three times, exchanged several letters, and stayed in close contact.



Under our joint guidance, China-U.S.… pic.twitter.com/B1IHa0bj7q — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) October 30, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μάο Νινγκ:

Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ: Διασφαλίστε τη Σταθερή Πλεύση του Γιγάντιου Πλοίου των Σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ

Από την επανεκλογή σας, έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά τρεις φορές, έχουμε ανταλλάξει αρκετές επιστολές και έχουμε διατηρήσει στενή επαφή. Υπό την κοινή μας καθοδήγηση, οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ παρέμειναν συνολικά σταθερές.

Πριν από λίγες ημέρες, στον τελευταίο γύρο διαβουλεύσεων στην Κουάλα Λουμπούρ, οι δύο οικονομικές και εμπορικές ομάδες μας κατέληξαν σε βασική συναίνεση για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων σημαντικών ανησυχιών μας. Αυτό παρείχε τις απαραίτητες συνθήκες για τη σημερινή μας συνάντηση.

Δεδομένων των διαφορετικών εθνικών μας συνθηκών, δεν συμφωνούμε πάντα. Και είναι φυσιολογικό οι δύο κορυφαίες οικονομίες του κόσμου να έχουν τριβές κατά καιρούς.

Εσείς και εγώ βρισκόμαστε στο τιμόνι των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ. Αντιμέτωποι με ανέμους, κύματα και προκλήσεις, θα πρέπει να παραμείνουμε στη σωστή πορεία, να πλοηγηθούμε στο πολύπλοκο τοπίο και να διασφαλίσουμε τη σταθερή πλεύση του γιγάντιου πλοίου των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ.

«Είναι τιμή μας που σας έχουμε μαζί μας»

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος, σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, δημοσιεύοντας σύντομο βίντεο από τα πρώτα λεπτά της συνάντησης.

«Νομίζω ότι θα έχουμε μια φανταστική σχέση για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι τιμή μας που σας έχουμε μαζί μας», αναφέρεται στην ανάρτηση του Λευκού Οίκου.

President Donald J. Trump meets with Chinese President Xi Jinping in South Korea.



"I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it is an honor to have you with us." pic.twitter.com/ISpVBzkvN3 — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

Ταυτόχρονα αναδημοσίευσε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανυπομονεί να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του.

