Σε δίκη παραπέμπε η εισαγγελία του Μιλάνου την Κιάρα Φεράνι

Η εισαγγελία του Μιλάνου φέρεται έτοιμη, σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, να ζητήσει την παραπομπή της "ινφλουένσερ" Κιάρα Φεράνι, με την κατηγορία της απάτης.

Η όλη υπόθεση αφορά έρευνες για ενδεχόμενη παραπλανητική διαφήμιση, σχετικά με πωλήσεις του παραδοσιακού ιταλικού γλυκού "Παντόρο" και πασχαλινών αυγών, το 2021 και το 2022.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της ινφλουένσερ έκαναν γνωστό ότι "η Κιάρα Φεράνι έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και στο ότι η αθωότητά της θα προκύψει με σαφήνεια, το γρηγορότερο δυνατόν".

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Μιλάνου, όμως, από τις έρευνες προέκυψε ότι "υπήρχε σειρά παραπλανητικών, διαφημιστικών μηνυμάτων με στόχο να προκληθεί σύγχυση στους καταναλωτές, ανάμεσα σε αγορά προϊόντων και σε πρωτοβουλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα".

Η εφημερίδα Corriere della Sera γράφει οτι τα κέρδη που εξασφαλίσθηκαν με αυτό τον τρόπο, φέρονται να αγγίζουν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.