Ουκρανία: Χαιρετίζει τις προειδοποιήσεις Τραμπ στη Ρωσία: Στέλνει «ισχυρό μήνυμα», είναι «νικητής»

Η Ουκρανία επαίνεσε την Πέμπτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την απειλή του ότι θα επιβάλει δασμούς και κυρώσεις στη Ρωσία εάν αρνηθεί να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι το σχόλιο έστειλε ένα «ισχυρό μήνυμα».



Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς να λέει πώς, κάλεσε την Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να «σταματήσει αυτόν τον γελοίο πόλεμο» και απείλησε να επιβάλει τιμωρητικά μέτρα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Χαιρετίζουμε πραγματικά τόσο ισχυρά μηνύματα από τον πρόεδρο Τραμπ και πιστεύουμε ότι θα είναι ο νικητής. Και πιστεύουμε ότι έχουμε μια επιπλέον ευκαιρία να αποκτήσουμε νέα δυναμική στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε στο Νταβός ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα.Το Κίεβο προέτρεπε εδώ και καιρό τους συμμάχους του να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία για να αυξήσουν το κόστος του πολέμου για τη Μόσχα και να την αποθαρρύνουν από το να αναλάβει οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετική δράση.Το Κρεμλίνο απάντησε ότι δεν βλέπει «τίποτα ιδιαίτερα καινούργιο» στην απειλή του Τραμπ, αλλά ότι ακολουθεί στενά «όλες τις αποχρώσεις» στη ρητορική του και παραμένει ανοιχτό στον διάλογο.Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι ο Τραμπ είχε συχνά εφαρμόσει κυρώσεις στη Ρωσία κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος.Οι δηλώσεις του Τραμπ ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό πυροδότησαν φόβους στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι μια βιαστική συμφωνία θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ της Ρωσίας και να οδηγήσει την Ουκρανία σε σημαντικές εδαφικές και άλλες παραχωρήσεις.Το Κίεβο έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία μιας συμφωνίας που θα παράγει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

