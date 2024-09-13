Οι Αρχές στην Πράγα τοποθετούσαν σήμερα προστατευτικά για πλημμύρες στο ιστορικό κέντρο της πόλης αφού οι μετεωρολόγοι επέκτειναν την προειδοποίηση για ακραία βροχόπτωση σε περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, που υπέστη καταστροφικές πλημμύρες πριν από 20 και πλέον χρόνια.

Ισχυρές βροχές πλήττουν κυρίως τα ανατολικά τμήματα της Τσεχίας από χθες, Πέμπτη, ενώ οι περισσότερο πληγείσες περιοχές μπορεί να δεχθούν πάνω από το ένα τρίτο της ετήσιας βροχόπτωσης μέσα σε τέσσερις ημέρες έως την Κυριακή.

Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες προβλέπονται και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, όπως στη νότια Γερμανία και σε τμήματα της Αυστρίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας τις επόμενες ημέρες.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες ημέρες», δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα σε ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ύστερα από συνεδρίαση επιτροπής κρίσεων, προσθέτοντας ότι σε κάποιες περιοχές τα επίπεδα των υδάτων μπορεί να ξεπεράσουν τις πλημμύρες που καταγράφονται μία φορά σε 100 ή και περισσότερα χρόνια. Πρόσθεσε ότι οι αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπούν ζημιές σε περιουσίες και να προστατευτούν οι κάτοικοι.

Σήμερα, η προειδοποίηση αυξημένου κινδύνου επεκτάθηκε σε κεντρικές και νοτιοδυτικές περιοχές, συμπεριλαμβανόμενης της Πράγας, όπου οι πλημμύρες του 2002 ανάγκασαν τις αρχές να απομακρύνουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ κτίρια κατέρρευσαν και το δίκτυο του μετρό της πρωτεύουσας ήταν πλημμυρισμένο για μήνες.

Η Πράγα, μια πόλη 1,3 εκατ. κατοίκων, έχει έκτοτε προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις σε προστατευτικά για πλημμύρες και άλλα μέτρα για να αποφευχθεί μια αντίστοιχη καταστροφή.

Ο δήμαρχος της Πράγας Μπόχουσλαβ Σβόμποντα δήλωσε στην τσεχική τηλεόραση ότι τα ύδατα στην πόλη, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μολδάβα, αναμένεται να φθάσουν στο υψηλότερο επίπεδό τους αύριο βράδυ. «Λειτουργούμε προληπτικά και πιστεύουμε ότι με το ξεκινήσουμε τα αντιπλημμυρικά μέτρα τώρα δεν θα επαναληφθεί η κατάσταση του 2002»,δήλωσε.

Οι Αρχές που είναι αρμόδιες για την υδροδότηση άρχισαν να αδειάζουν τους ταμιευτήρες σε φράγμα του Μολδάβα έξω από την Πράγα, καθώς και σε άλλους ποταμούς, για να δημιουργήσουν χώρο για τον όγκο των υδάτων που αναμένεται να συσσωρευτεί.

Η σφοδρότερη βροχόπτωση αναμένεται στο ανατολικό και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Παράλληλα ακυρώθηκαν αγώνες ποδοσφαίρου του τσεχικού πρωταθλήματος σε όλη τη χώρα, ενώ σε κάποιες πόλεις ματαιώθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μονάδες της πυροσβεστικής γέμισαν σάκους με άμμο και τοποθέτησαν προστατευτικά για πλημμύρες σε διάφορες πόλεις.

Στην πόλη Βρότσλαβ, στην νότια Πολωνία, ακυρώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί σε εξωτερικούς χώρους, ενώ ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα είναι έτοιμες για να αντιμετωπίσουν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο ποταμός Μοράβα, που σχηματίζει τα σύνορα Τσεχίας-Σλοβακίας και Αυστρίας-Σλοβακίας πριν εκβάλλει στον Δούναβη, κινδυνεύει με υπερχείλιση και η σλοβακική κυβέρνηση αναζητά σημεία για να διοχετεύσει ύδατα σε μη κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο Σλοβάκος υπουργός Περιβάλλοντος Τομάς Τάραμπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

