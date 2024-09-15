Συνολικά 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο σε Ρουμανία και Πολωνία λόγω της κακοκαιρίας Boris, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε αρκετές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα της καταιγίδας Μπόρις στη Ρουμανία ανήλθε σε πέντε μετά τον εντοπισμό σήμερα ενός ακόμη νεκρού στην πληγείσα από την κακοκαιρία περιοχή Γκαλάτι (νοτιοανατολικά), όπου σε επιχείρηση έρευνας των υπηρεσιών διάσωσης είχαν εντοπιστεί τέσσερις νεκροί. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στη χώρα ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι: «Μετά τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, στην περιοχή Σλομπόζια Κονάτσι εντοπίστηκε άλλος ένας νεκρός και ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε πέντε». Ένας άνθρωπος πνίγηκε στην Πολωνία και τέσσερις άλλοι αγνοούνται στη γειτονική Τσεχία, που πλήττονται από τις καταρρακτώδεις βροχές και την άνοδο της στάθμης των υδάτων στα ποτάμια λόγω της καταιγίδας Boris, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές των δύο χωρών.

Επτακόσια σπίτια πλημμύρισαν μόνο στο χωριό Σλομπόζια Κονάτσι, δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής Εμίλ Ντράγκομιρ, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Digi24, κάνοντας λόγο για «καταστροφή ασυνήθιστης κλίμακας». «Είχαμε πλημμύρες και πριν από 11 χρόνια, αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρό», πρόσθεσε ο ίδιος, λέγοντας ότι ο κεντρικός δρόμος μοιάζει με χείμαρρο.

Ο Ντράγκου Στεφάν, 52 ετών, που εργάζεται στην περιοχή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι προσπάθησε «να σώσει κάτι» αλλά ήταν «μάταιος κόπος γιατί το νερό έφθασε πολύ γρήγορα».

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, σε ανακοίνωσή του, απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Για άλλη μια φορά είμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους. «Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα».

Στην Τσεχία, έχουν κινητοποιηθεί 100.000 πυροσβέστες και σχεδόν 50.000 νοικοκυριά έμειναν χθες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ανακοίνωσε η εταιρία ηλεκτροδότησης CEZ.

Νοσοκομείο στην πόλη Μπρνο (νοτιοανατολικά) εκκενώθηκε χθες το πρωί. Η περιφέρεια της Μοραβίας (βορειοανατολικά) κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στην πόλη Ολομόουτς (ανατολικά), ο Ρόμπερτ Χούμπινακ πήγε να προμηθευτεί σάκους για να προστατεύσει το σπίτι του. «Έφερα σχεδόν τρεις τόνους άμμους από χθες», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και στην Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας.

Στην Πολωνία, η κατάσταση ήταν πιο επισφαλής στο νοτιοδυτικό τμήμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, και οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες.

«Η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει» και δεν υπάρχει «καμία ελπίδα ότι θα σταματήσει να βρέχει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σοφία Οβσιάνκα, 65 ετών, κάτοικος του Γκλουχολάζι.

Στην Αυστρία, καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας έως 146 χλμ/ώρα στο νότιο τμήμα και οι βροχοπτώσεις έφθασαν τα 170 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Στη Βιέννη, οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν σε σχεδόν 150 περιστατικά τις τελευταίες 24 ώρες, μεταξύ άλλων για απάντληση υδάτων από κελάρια, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ένα τμήμα του πάρκου Σένμπρουν -που συγκεντρώνει τους περισσότερους επισκέπτες στην Αυστρία- έκλεισε για λόγους ασφαλείας, όπως δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πρακτορείο APA. Τα νεκροταφεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

Στα βουνά της δυτικής Αυστρίας, το χιόνι δυσκόλευε την κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετούς δρόμους και οι διασώστες αναζητούσαν έναν άνδρα, η τύχη του οποίου αγνοείται ύστερα από χιονοστιβάδα. Το Τιρόλο καλύπτεται από στρώμα χιονιού που σε κάποια σημεία φθάνει το ένα μέτρο, κάτι ασυνήθιστο για τα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα.

