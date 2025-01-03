Πικρές έμελλε να ήταν οι οικογενειακές διακοπές του Nικολά Σαρκοζί, ο οποίος πέρασε τις γιορτές στις Σεϋχέλλες, με το ταξίδι να το αποκαλύπτει άθελά της η κόρη του ζευγαριού Τζούλια, ανεβάζοντας στα social media φωτογραφίες από το μαγευτικό νησί.

Η έφηβη κόρη του πρώην προέδρου του Γαλλίας, την οποία απέκτησε με την Κάρλα Μπρούνι, σκέφτηκε να δώσει μία γεύση από το ταξίδι της οικογένειας στους ακολούθους της στο TikTok.

Σε μια σειρά από βίντεο που δημοσιεύθηκαν στις 28 Δεκεμβρίου και μετά διαγράφηκαν, η κόρη του Σαρκοζί ανέβασε φωτογραφίες από την πτήση και ένα ξενοδοχείο. Σ΄ένα από τα βίντεο φαίνεται ο Νικολά Σαρκοζί να μιλάει στο τηλέφωνο, όπως γράφει το περιοδικό Paris Match.

Aπό την πλευρά της, η εφημερίδα Liberation σχολιάζει ότι το ταξίδι του Σαρκοζί στις Σεϋχέλλες, έγινε πρώτο θέμα στον γαλλικό Τύπο που ασχολείται κυρίως με διασημότητες, όπως το Paris Match, το Gala και το Public.

Η κόρη του Σαρκοζί μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο TikTok φωτογραφίες από τις Σεϋχέλλες την ώρα που ο αριθμός των ακολούθων της στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει εκτιναχθεί στις 23.000.

Μέσα σ΄ένα 24ωρο, όμως, όταν ο Σαρκοζί πήρε... χαμπάρι ότι το ταξίδι του είχε δεχθεί ουκ ολίγα επικριτικά σχόλια από τις γαλλικές εφημερίδες, οι φωτογραφίες που είχε αναρτήσει η κόρη του στο διαδίκτυο, ως δια μαγείας, εξαφανίστηκαν.

Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν, μεταξύ άλλων, την Τζούλια, με καρύδες μ΄ένα καλαμάκι και θέα τον Ινδικό Ωκεανό αλλά και μια selfie με τον «μπαμπά» της την ώρα που μιλάει στο τηλέφωνο.

«Ο Σαρκοζί, ενώ καταδικάστηκε οριστικά στις 18 Δεκεμβρίου για την υπόθεση των υποκλοπών, πώς θα μπορούσε ο πρώην αρχηγός του κράτους να πετάξει χιλιάδες χιλιόμετρα από το Παρίσι;», διερωτώνται από χθες το βράδυ γαλλικά δημοσιεύματα.

Οι δικαστές τον καταδίκασαν σε τρία χρόνια φυλάκιση, εκ των οποίων δύο χρόνια με αναστολή, και σε ένα χρόνο «κατ' οίκον κράτηση υπό ηλεκτρονική επιτήρηση», δηλαδή με ηλεκτρονικό βραχιόλι. Ωστόσο, όπως εξηγεί το γαλλικό δίκτυο «20 Minutes» επικαλούμενο νομικές πηγές, μετά την καταδίκη του Σαρκοζί, η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού βραχιολιού δεν γίνεται άμεσα. Η Εισαγγελία ωστόσο οφείλει σε διάστημα 30 ημερών να παραπέμψει το θέμα στον δικαστή που είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των όρων της ποινής για τον πρώην αρχηγό του κράτους.

«Ο εισαγγελέας έχει στη διάθεσή του προθεσμία ενός μήνα από την ετυμηγορία να αναθέσει στον αρμόδιο δικαστή την εκδίκαση της υπόθεσης, ο οποίος καλείται να καθορίσει τους όρους της καταδίκης εντός τετραμήνου από την ημέρα έκδοσης της απόφασης. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη, δήλωσε το γραφείο της εισαγγελίας του Παρισιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.