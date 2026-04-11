Το Πακιστάν έστειλε μαχητικά αεροσκάφη στη Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Πακιστάν ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη και άλλα σκάφη στο βασίλειο, την ίδια ημέρα που η πακιστανική κυβέρνηση φιλοξένησε διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι τα πακιστανικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση King Abdulaziz, στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας πρόσφατης συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας που υπεγράφη από τις δύο χώρες και είχε ως στόχο την «αναβάθμιση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών και την υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο», ανέφερε το υπουργείο.

Αναλυτές ασφαλείας δήλωσαν ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένα σήμα που αποσκοπεί στην αποτροπή του Ιράν από το να επιτεθεί στο βασίλειο. Η Σαουδική Αραβία έχει δεχθεί σφοδρές ιρανικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήγματος στον κρίσιμο πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, το οποίο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την κήρυξη της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός αυτή την εβδομάδα.

«Πρόκειται πιθανότατα για την πρώτη ανάπτυξη στη Σαουδική Αραβία μαχητικών αεροσκαφών που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από το Πακιστάν, αλλά είναι εν μέρει κινεζικής κατασκευής», δήλωσε ο Umar Karim, συνεργάτης στο Κέντρο Ερευνών και Ισλαμικών Σπουδών King Faisal.

«Η φυσική παρουσία της Πακιστανικής Αεροπορίας και η πιθανή εμπλοκή της εναντίον του Ιράν σε αμυντικές ενέργειες αυξάνει επίσης το ρίσκο για οποιαδήποτε ιρανική τυχοδιωκτική ενέργεια αυτή τη φορά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν αμυντική συμφωνία τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

