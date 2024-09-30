Σαουδική Αραβία: Πρέπει να διαφυλαχθεί η εθνική κυριαρχία του Λιβάνου

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι στέκει στο πλευρό του λιβανέζικου λαού, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, στην πρώτη αντίδρασή της μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Στην ανακοίνωση ωστόσο δεν γίνεται καμία αναφορά στον Νασράλα.

Το υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η εθνική κυριαρχία του Λιβάνου πρέπει να διαφυλαχθεί. Ανέφερε επίσης ότι η Σαουδική Αραβία θα στείλει ιατροφαρμακευτική βοήθεια στον λαό του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.