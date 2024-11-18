Οι αρχές στη Σαουδική Αραβία έχουν εκτελέσει πάνω από 100 ξένους υπηκόους και συνολικά 247 θανατοποινίτες από την αρχή του 2024 μέχρι και σήμερα, γεγονός που διαψεύδει δηλώσεις του πρίγκιπα διαδόχου και de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το 2022, ότι το βασίλειο έχει σχεδόν καταργήσει τη θανατική ποινή και πλέον επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις επικίνδυνων εγκληματιών που θέτουν ζωές σε κίνδυνο, δεν είχαν και πολλή σχέση με την πραγματικότητα.

Προχθές Σάββατο, «ο Μούσα Σάλεχ, Υεμενίτης υπήκοος», εκτελέστηκε στη Νατζράν (νότια), μετά την καταδίκη του για διακίνηση ναρκωτικών, μετέδωσε το σαουδαραβικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Η θανάτωσή του αύξησε στους 101 τον αριθμό των αλλοδαπών που έχουν εκτελεστεί στο βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου - «αριθμός άνευ ιστορικού προηγουμένου», όπως τόνισε χθες Κυριακή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων ξένων μέσα σε μόνο μια χρονιά», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τάχα αλ Χάτζι, εκπρόσωπος της οργάνωσης για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία ESOHR, η οποία έχει την έδρα της στο Βερολίνο.

Το 2023, όπως και το 2022, ο αριθμός των εκτελέσεων αλλοδαπών είχε ανέλθει σε 34.

Στους αλλοδαπούς που εκτελέστηκαν από την αρχή της χρονιάς συγκαταλέγονται 21 υπήκοοι Πακιστάν, 20 υπήκοοι Υεμένης, 14 υπήκοοι Συρίας, 10 υπήκοοι Νιγηρίας, 9 υπήκοοι Αιγύπτου, 8 υπήκοοι Ιορδανίας και 7 υπήκοοι Αιθιοπίας. Εκτελέστηκαν επίσης υπήκοοι Σουδάν, Ινδίας, Αφγανιστάν, Σρι Λάνκα, Ερυθραίας και Φιλιππίνων.

Οι 69 από τους ξένους είχαν καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.

247 θανατοποινίτες εκτελέστηκαν μέσα στο 2024

Η εφαρμογή της θανατικής ποινής από το Ριάντ έχει επικριθεί επανειλημμένα από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που τονίζουν πως η καταφυγή σ’ αυτή είναι υπερβολικά συχνή και έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη σύγχρονη και μεταρρυθμιστική εικόνα της που θέλει να προβάλλεται η Σαουδική Αραβία σε διεθνές επίπεδο.

Η Σαουδική Αραβία το 2023 εκτέλεσε τους περισσότερους ανθρώπους από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο κράτος, δεν την ξεπέρασαν παρά μόνο δύο άλλα - η Κίνα και το Ιράν—, κατά τη Διεθνή Αμνηστία.

Τον Σεπτέμβριο, το Γαλλικό Πρακτορείο καταμετρούσε συνολικά 198 εκτελέσεις μέσα στο 2024 ως εκείνη τη στιγμή, τον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων τριών δεκαετιών. Είχε ήδη ξεπεράσει τα δυο προηγούμενα τραγικά ρεκόρ, τις 196 εκτελέσεις το 2022 και τις 192 το 1995.

Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν με ταχύ ρυθμό έκτοτε και χθες Κυριακή είχαν φθάσει τις 247 την τρέχουσα χρονιά, σύμφωνα με την καταμέτρηση.

Ο Τζιντ Μπασιούνι, διευθυντής του τμήματος για τη Μέση Ανατολή της Reprieve, ΜΚΟ η οποία διεξάγει εκστρατεία εναντίον της εσχάτης των ποινών, μίλησε για «κρίση», για αριθμό εκτελέσεων «άνευ προηγουμένου στη Σαουδική Αραβία», λογαριάζοντας πως θα ξεπεράσουν τις 300 φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

