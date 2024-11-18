Μερικές ημέρες αφού υποσχέθηκε να «ξαναδώσει στην Αμερική την υγεία της», ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με αυτόν που προαλείφεται για το αξίωμα του υπουργού Υγείας της κυβέρνησής του, τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τον νεότερο, φωτογραφήθηκαν να καταβροχθίζουν χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες της αλυσίδας McDonald’s.

«Το να ξαναδώσουμε στην Αμερική την υγεία της αρχίζει από ΑΥΡΙΟ», ήταν η λεζάντα που έβαλε, μάλλον αποπειρώμενος να κάνει χιούμορ, ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, ο μεγαλύτερος γιος του μεγιστάνα, στη φωτογραφία που μεταφόρτωσε στο Instagram από το δείπνο αυτό, πάνω στο αεροσκάφος του πατέρα του, με παρόντες επίσης τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ καθώς και τον πρόεδρο της απερχόμενης Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μάικ Τζόνσον.

Ο κ. Τραμπ, ο γιος του, ο κ. Μασκ και ο κ. Κένεντι πήγαν μαζί στη Νέα Υόρκη το βράδυ του Σαββάτου για να παρακολουθήσουν βραδιά μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.

Ο κ. Κένεντι, πολιτικός κληρονόμος της πασίγνωστης δυναστείας των Δημοκρατικών —η υπόλοιπη οικογένεια τον έχει αποκηρύξει—, συμμετείχε στην εκστρατεία του κ. Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, υποσχόμενος, μεταξύ άλλων, να επιτεθεί στη βιομηχανία επεξεργασμένων τροφίμων.

«Για υπερβολικά πολύ καιρό, οι Αμερικανοί συνθλίβονται από το σύμπλεγμα της βιομηχανίας τροφίμων και (αυτό) των φαρμακευτικών εταιρειών», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Τραμπ ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να διορίσει τον κ. Κένεντι, την περασμένη Πέμπτη.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί έκαναν την παρατήρηση πως ο αυριανός υπουργός Υγείας έμοιαζε να είναι ο λιγότερο ενθουσιώδης και ο λιγότερο χαμογελαστός από τους συνδαιτημόνες.

Οπαδός διάφορων θεωριών συνωμοσίας και αντιεμβολιαστής, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος, δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα, 70 ετών, καταγγέλλει εδώ και χρόνια πως συνεχίζει να πλήττει επιδημία παχυσαρκίας τις ΗΠΑ που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μείωση των υψηλών επιπέδων ζάχαρης, λίπους και επεξεργασμένων συστατικών στην εθνική δίαιτα.

Την περασμένη εβδομάδα, έκανε εξαιρετικά δηκτικά σχόλια για τη δίαιτα του αυριανού πολιτικού προϊσταμένου του, του κ. Τραμπ. «Αυτά που τρώει είναι αληθινά άσχημα», δήλωσε σε πόντκαστ του Τζο Πόλις, καταφερόμενος ειδικά εναντίον του μενού που προσφέρεται στο αεροσκάφος του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

«Το φαγητό στις προεκλογικές εκστρατείες είναι πάντοτε κακό, αλλά για όποιον επιβιβάζεται στο αεροσκάφος (του κ. Τραμπ), είναι αληθινό δηλητήριο», πέταξε. «Δεν έχεις επιλογή, σου δίνουν είτε KFC ή Big Mac», εξήγησε.

Ο κ. Τραμπ ουδέποτε έκρυψε την προτίμησή του στο φαστ-φουντ και στη Diet Coke, έκανε μάλιστα απρόβλεπτη προεκλογική εμφάνιση υποδυόμενος τον υπάλληλο υποκαταστήματος McDonald’s στην Πενσιλβάνια, εν μέσω της πυρετώδους εκστρατείας του. «Λατρεύω το αλάτι!», είπε τότε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

