Στην Τουρκία φαίνεται να μετακομίζουν τα κεντρικά γραφεία της Χαμάς, σύμφωνα με τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως σύμφωνα με πληροφορίες τα κεντρικά γραφεία της Χαμάς από το Κατάρ μετακομίζουν στην Τουρκία.

«Μπλόκο της Τουρκίας» στον πρόεδρο του Ισραήλ

Η Τουρκία αρνήθηκε το αίτημα του Ισραήλ το αεροσκάφος του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας για την πτήση του Ισραηλινού προέδρου προς το Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP29.

Η τουρκική Milliyet έχει πρωτοσέλιδο το συγκεκριμένα θέμα και σχολιάζει το περιστατικό με τίτλο «Κόπηκαν τα φτερά της Σιών».

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, η πράξη αυτή αποτελεί μια κλιμάκωση των σχέσεων και είναι ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον των αμερικανοτουρκικών σχέσεων και τη σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ αλλά και με τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

