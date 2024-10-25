Η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος Κάμαλα Χάρις και ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνουν αμφότεροι το 48% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση των New York Times/Siena College που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το αποτέλεσμα, που έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών, και καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει, δεν είναι ενθαρρυντικό για τη Χάρις. Στις πρόσφατες εκλογές, οι Δημοκρατικοί είχαν προβάδισμα στη λαϊκή ψήφο, ακόμη και όταν έχασαν το Εκλεκτορικό Σώμα και συνεπώς τον Λευκό Οίκο. Η Χάρις θα έπρεπε να έχει ένα ισχυρό εθνικό προβάδισμα ως ένδειξη ότι θα τα πήγαινε καλά στις κρίσιμες πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, η Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, Χάρις και Τραμπ παραμένουν ουσιαστικά δεμένοι στην εκλογική κούρσα τρεις μήνες μετά από μία την πλέον ταραχώδη προεκλογική περίοδο στην πρόσφατη αμερικανική πολιτική ιστορία. Το ντιμπέιτ, δύο απόπειρες κατά της ζωής του Τραμπ, δεκάδες συγκεντρώσεις στις επτά κρίσιμες πολιτείες και εκατοντάδες εκατομμύρια που δαπανήθηκαν σε διαφημίσεις φαίνεται ότι δεν άλλαξαν την τροχιά της κούρσας.

Τα ποσοστά της Χάρις φαίνεται, μάλιστα, να έχουν μειωθεί μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων από την τελευταία δημοσκόπηση των Times/Siena College , που έγινε στις αρχές Οκτωβρίου. Στη συγκεκριμένη μέτρηση είχε ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι του Τραμπ, 49% έναντι 46%. Η αλλαγή είναι εντός του περιθωρίου λάθους, αλλά ο εθνικός μέσος όρος των δημοσκοπήσεων των Times κατέγραψε επίσης μια μάχη στήθος με στήθος τις τελευταίες εβδομάδες.

Ενώ αυτή η τελευταία δημοσκόπηση των Times/Siena College καταγράφει τα ποσοστά σε εθνικό επίπεδο, η μάχη θα κριθεί από τις επτά κρίσιμες πολιτείες. Όμως οι περισσότερες δημοσκοπήσεις σε αυτές τις πολιτείες - Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα, Πενσυλβάνια, Ουισκόνσιν - δείχνουν ότι και εκεί δίνουν μάχη στήθος με στήθος οι δύο υποψήφιοι.

Ωστόσο, η δημοσκόπηση καταγράφει και τα πλεονεκτήματα των δύο με το ζήτημα της μετανάστευσης να ευνοεί τον Τραμπ καθώς αυξήθηκε το ποσοστό των ψηφοφόρων που την αναδεικνύουν στο κύριο θέμα για τις εκλογές από 12% σε 15%.

Η δημοσκόπηση περιείχε μερικά ενθαρρυντικά σημεία και για τη Χάρις. Έχει μειώσει τη διαφορά με τον Τραμπ στην οικονομία, η οποία παραμένει το κορυφαίο ζήτημα για τους ψηφοφόρους. Ο Τραμπ είχε προβάδισμα 13% έναντι της Χάρις για το ποιος υποψήφιος θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα την οικονομία στη δημοσκόπηση του περασμένου μήνα και αυτό συρρικνώθηκε στις 6 ποσοστιαίες μονάδες.

