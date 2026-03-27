Σαουδική Αραβία και Ουκρανία υπέγραψαν μνημόνιο για αμυντικές προμήθειες

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψε μνημόνιο σχετικά με ρυθμίσεις που αφορούν τις αμυντικές προμήθειες με το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας στην Τζέντα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας (SPA).

Κατά τη διάρκεια μιας απροειδοποίητης επίσκεψης στον Κόλπο, ο Ζελένσκι ελπίζει να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, ο οποίος διανύει πλέον το πέμπτο έτος του, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί αβεβαιότητα σχετικά με το αν η Ουάσινγκτον θα περιορίσει τις στρατιωτικές της προμήθειες.

Αυτόν τον μήνα, το Κίεβο απέστειλε επίσης περισσότερους από 220 Ουκρανούς εμπειρογνώμονες για να συμβουλεύσουν αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής σχετικά με τον τρόπο αναχαίτισης επιθέσεων με drone, οι οποίες έχουν προκαλέσει καταστροφές στις ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή.

