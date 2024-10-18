ΗΠΑ: Ο ΥΠΕΞ Μπλίνκεν συζήτησε με τους ομολόγους του σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες Πέμπτη με τους υπουργούς Εξωτερικών του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρμεντ, Μάθιου Μίλερ, ο Μπλίνκεν επικοινώνησε διαδοχικά με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ, και με τον πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, με τους οποίους συζήτησε για τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα, καθώς και για τις εξελίξεις στον Λίβανο.

(Με πληροφορίες από Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.