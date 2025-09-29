«Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών δείχνουν την ισχυρή υποστήριξη για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου.

Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας, με ηγέτη την πρόεδρο Μάϊα Σάντου, κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Κυριακής, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Σάντου εξασφάλισε την έναρξη συνομιλιών για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντική οικονομική βοήθεια από τη Δύση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.