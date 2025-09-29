Η νίκη του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας «στέλνει ένα μήνυμα ισχυρό και ξεκάθαρο», δήλωσε μέσω του Χ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Ο λαός της Μολδαβίας εκφράσθηκε και το μήνυμά του είναι ισχυρό και ξεκάθαρο. Επέλεξαν την δημοκρατία, τη μεταρρύθμιση και ένα ευρωπαϊκό μέλλον, απέναντι στην πίεση και την ανάμειξη της Ρωσίας», έγραψε ο Αντόνιο Κόστα.

«Καμία απόπειρα για διασπορά φόβου ή διχόνοιας δεν μπόρεσε να σπάσει την αποφασιστικότητά σας», δήλωσε επίσης μέσω του Χ από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στους μολδαβούς πολίτες. «Η πόρτα μας είναι ανοικτή και θα βρισκόμαστε το πλευρό σας σε κάθε στάδιο του δρόμου».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου στις εκλογές «παρά τις απόπειρες ανάμειξης και τις πιέσεις».

«Παρά τις απόπειρες ανάμειξης και τις πιέσεις, η επιλογή των μολδαβών πολιτών εκφράσθηκε με δύναμη», έγραψε στο Χ. «Η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό της Μολδαβίας στο ευρωπαϊκό της πρόγραμμα και στο όραμα για ελευθερία και κυριαρχία».

«Τίποτε δεν σταματά τον λαό που επιλέγει την δημοκρατία και τη ελευθερία., Ούτε και οι απελπισμένες απόπειρες ξένης ανάμειξης», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ χαιρέτισε το θάρρος του μολδαβικού λαού για την διατήρηση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού.

«Οχι μόνο σώσατε την δημοκρατία και διατηρήσατε την ευρωπαϊκή πορεία, αλλά σταθήκατε επίσης εμπόδιο στις προσπάθειες της Ρωσίας να πάρει τον έλεγχο της περιοχής», έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός τονίζοντας ότι είναι «ένα καλό μάθημα για όλους εμάς».

«Δεν κέρδισε μόνο το PAS τις εκλογές, κέρδισε ο λαός», δήλωσε ο Ιγκορ Γκρόσου, ο ηγέτης του φιλοευρωπαϊκού κόμματος της Μολδαβίας την επομένη της νίκης του στις βουλευτικές εκλογές.

«Το PAS έχει εξασφαλίσει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μία φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία μόνο και μόνο επειδή εσείς προσφέρατε αυτήν την εμπιστοσύνη και επιλογή», πρόσθεσε καταγγέλλοντας την ανάμειξη στην εκλογική διαδικασία της Ρωσίας η οποία χρησιμοποίησε «βρώμικες» μεθόδους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία απέτυχε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία.

«Η Ρωσία δεν κατόρθωσε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία ακόμη και αφού δαπάνησε τεράστιους πόρους», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του μέσω τηλεδιάσκεψης σε φόρουμ για την ασφάλεια στην Βαρσοβία.

«Η ανατρεπτική επιρροή της Ρωσίας δεν θα απλωθεί περισσότερο στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η Μολδαβία είναι επισήμως υποψήφια προς ένταξιν στην Ευρωπαϊκή Ενωση χώρα, αλλά οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες διεξάγονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, είναι μπλοκαρισμένες από το βέτο της Ουγγαρίας. Η Βουδαπέστη είναι αντίθετη με την υποψηφιότητα του Κιέβου, με το πρόσχημα ότι η εμπόλεμη Ουκρανία δεν είναι έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ.

Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου της Μολδαβίας Μάια Σαντού νίκησε στις χθεσινές εκλογές εξασφαλίζοντας το 50% του ψήφων. Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από κατηγορίες για κατάφωρη ρωσική ανάμειξη μέσω εξαγοράς ψήφων, εκφοβισμού και παραπληροφόρησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.